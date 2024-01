Se hai l'influenza ecco le medicine che non devi prendere (o aggraveresti la situazione)

Siete a letto con l'influenza? Non c'è nulla di cui preoccuparsi, dopo le feste di Natale è questa la condizione di tanti italiani. Vediamo quali sono le medicine da non prendere se non dietro prescrizione medica.

Quali sono le medicine da non prendere con l'influenza?

Da qualche anno a questa parte, specialmente dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19, il virus dell'influenza sembra essere diventato più difficile da debellare. Non sappiamo se per una maggiore potenza della malattia o se a causa di un indebolimento dell'organismo umano, ma sta di fatto che le persone che restano a casa con febbre alta e altri fastidi più o meno intensi aumentano di anno in anno.

La prima cosa da fare quando si contrae un malanno di stagione è accertarsi che non sia Covid. Per quanto riguarda l'approccio terapeutico, infatti, è fondamentale distinguere il Coronavirus dall'influenza. Accertato che si tratta della sindrome influenzale, è bene non agire pensando di essere medici di se stessi. Se la febbre è alta e i sintomi sono particolarmente forti, è consigliato chiamare il proprio dottore e seguire le sue indicazioni.

In ogni modo, ci sono alcune medicine da non prendere con l'influenza. Innanzitutto, il fai da te è vietato con gli antibiotici. Soltanto il medico può prescrivere farmaci di questo tipo e non si può mai abusarne. Prenderli con la febbre è controproducente: l'antibiotico non fa altro che abbassare ancora di più le difese immunitarie. Di conseguenza, mettono a rischio la salute e rendono la ripresa molto più lenta.

Influenza: le medicine si prendono solo dietro consiglio medico

Tra le medicine da non prendere con l'influenza se non dietro consiglio medico ci sono anche gli antinfiammatori. Farmaci di questo tipo, infatti, potrebbero migliorare i sintomi, ma solo temporaneamente. Ovviamente, la situazione cambia quando è il dottore, dopo un'attenta anamnesi, a prescriverli.

Il medico, in base ai sintomi che si avvertono, consiglierà la terapia più giusta. Pertanto, evitate il fai da te e fidatevi soltanto del parere degli esperti. E' importante ascoltare i loro consigli perché sono gli unici a poterli dispensare. In caso contrario si rischia di stare ancora più male e di non guarire in fretta.

In presenza di febbre alta o altri sintomi influenzali, restate a casa, al caldo. Riposate il più possibile e prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente. Soltanto in questo modo tornerete presto in forma, non con l'abuso di farmaci presi in completa autonomia. Ribadiamo, infatti, che l'assunzione sconsiderata e autonoma di medicinali potrebbe provocare il contrario degli effetti sperati.