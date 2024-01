Non riesci a dimagrire? C'entra il metabolismo: ecco 6 cose da sapere per perdere peso

Nonostante le limitazioni alimentari, non perdi un etto. Metabolismo lento? Ecco cosa fare allora per ovviare al problema e dimagrire.

C’è una correlazione tra lo stare a dieta e il metabolismo. E se, nonostante innumerevoli sforzi, non riesci a dimagrire, molto probabilmente è proprio a causa di un metabolismo lento.

Cosa fare allora per ovviare al problema e perdere peso?

Ecco cosa sapere.

Come sbloccare il metabolismo per perdere peso

Si tratta di un termine ormai di uso comune ma come possiamo definire al meglio cos’è il metabolismo? Per rendere l’idea possiamo dire che è la velocità con cui il nostro organismo brucia le calorie.

Se, a parità di calorie assunte giornalmente, c’è chi assottiglia la silhouette e chi invece non perde neppure un etto, allora può darsi che ci sia alla base un problema di metabolismo lento.

Come in ogni dieta che si rispetti tuttavia, è bene non focalizzarsi soltanto sulle limitazioni alimentari da osservare ma soprattutto sull’attività fisica da incrementare.

Metabolismo lento, come velocizzarlo per dimagrire: 6 cose da sapere

In linea di massima, se si segue un’alimentazione regolare e sana, accompagnata da un po’ di attività fisica e il giusto ritmo sonno-veglia, non ci dovrebbero essere particolari problemi di metabolismo.

Tuttavia, conoscere queste informazioni senza dubbio è di aiuto, nel caso di metabolismo lento.

1. Capire com’è il nostro metabolismo

Come si fa a stabilire se un metabolismo è lento o veloce? Con l’aiuto di un esperto, è possibile fugare ogni dubbio.

Ma è importante anche imparare a osservare i segnali che provengono dal nostro corpo. Nel paragrafo conclusivo, suggeriamo alcuni sintomi e possibili cause di un metabolismo lento.

Ecco come capire se il metabolismo è cambiato.

2. Com’è il metabolismo lento

In linea di massima, è bene sapere che avanzando con l’età, il metabolismo tende fisiologicamente a rallentare. Per questo lo sforzo che ci viene richiesto è maggiore, rispetto a quando avevamo 20 o 30 anni.

Se la massa magra è ridotta, il sovrappeso non si riduce nonostante dieta e attività fisica, e a questo si aggiungono gonfiore o stanchezza, probabilmente si tratta di un’alterazione metabolica da correggere.

Il primo passo riguarda sempre l’attività motoria, preferibilmente giornaliera. Perfette le lunghe camminate a passo svelto, qualche esercizio di tonificazione o anche pratiche sportive come il nuoto o la corsa.

3. Com’è il metabolismo veloce

Il quadro generale di chi ha il metabolismo veloce è davvero invidiabile: purtroppo però è appannaggio di pochi, soprattutto dopo gli “anta”.

Grazie a un metabolismo attivo, la qualità della vita è senza dubbio più elevata. La massa magra è presente, non si soffre di cellulite, ritenzione idrica o gonfiore addominale, perché l’intestino funziona in maniera regolare.

Ventre piatto, ecco i cibi che sgonfiano la pancia.

4. Scegliere la strategia più efficace per sé

Alla luce di queste considerazioni, è ovvio che bisogna innanzitutto capire qual è il metabolismo che ci contraddistingue e agire di conseguenza. L’importante è sapere che il 70% del nostro metabolismo è quello cosiddetto “basale” ovvero quello che rappresenta l’energia necessaria per lo svolgimento delle funzioni vitali.

Solo il 30% dunque è direttamente correlato al metabolismo energetico, legato all’alimentazione e alla pratica sportiva.

Al di là delle scelte personali in questo senso, un po’ di attività sportiva giova sempre e a tutti, non fosse altro perché stimola la produzione di endorfine, migliora la circolazione sanguigna e la salute dell’apparato cardio-respiratorio.

5. Aspetti sintomatici

Come già accennato, in fase conclusiva dell’articolo riepiloghiamo i sintomi principali solitamente legati a un metabolismo lento. Vale la pena sottolineare che può trattarsi di sintomi legati anche ad altre problematiche. In linea di massima però, chi ha il metabolismo lento tende a essere stanco in maniera eccessiva e ad avere bisogno di zuccheri e dolci, perché ciò lo ricarica da un punto di vista energetico.

Anche avvertire una sensazione di freddo, pur avendo una temperatura mite, è riconducibile a un’alterazione metabolica in questo senso. Infine, pelle e capelli eccessivamente secchi possono essere altrettanto indicativi del problema.

6. Soluzioni

Quali sono i rimedi più efficaci dunque, per dimagrire nonostante un metabolismo lento?

Essenzialmente, prestare attenzione all’idratazione corporea, curare l’alimentazione e non eccedere con i carboidrati in favore delle proteine, fare sport.

Metabolismo bloccato: sintomi e cause

Ricapitolando, come rendersi conto che il proprio metabolismo è bloccato?

Tra i principali sintomi troviamo:

• aumento di peso con difficoltà a dimagrire

• astenia e sonnolenza

• perdita di capelli

• unghie fragili

• pelle secca

• pressione bassa (ipotensione)

• stitichezza e digestione lenta

• ipersensibilità al freddo

• difficoltà di concentrazione.

Alla base di questa problematica, possono essere presenti diverse cause:

• Sesso

• Età

• Squilibri ormonali

• Menopausa e andropausa

• Intolleranze alimentari

• Dieta scorretta

• Sedentarietà

Si sa ad esempio che, man mano che si va avanti con l’età, il metabolismo rallenta. Per questo bisogna ridurre l’apporto calorico e cercare di muoversi il più possibile.

E soprattutto optare per un’alimentazione più sana e bilanciata, che comprenda la giusta dose di proteine (limitando la carne rossa), carboidrati di qualità come i cereali integrali, frutta e verdura.