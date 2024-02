Le 10 migliori diete al mondo: la classifica presenta qualche colpo di scena

Scegliere una dieta non è semplice, anche perché ne va della propria salute. Eppure, ci sono alcuni regimi alimentari considerati salutari da parte degli esperti e potenzialmente adatti a tutti. Vediamo la classifica delle 10 migliori diete al mondo.

Quali sono le migliori diete al mondo? La classifica

Di diete, al giorno d'oggi, ce ne sono un'infinità e quasi tutte promettono risultati mirabolanti. Una cosa è certa: nessun regime alimentare sano e sicuro vi permetterà di perdere peso in poco tempo. Diffidate sempre da coloro che vi promettono dimagrimenti lampo, specialmente se accompagnati da farmaci. Prima di stravolgere la propria alimentazione è opportuno chiedere il parere di un nutrizionista perché è l'unico che può consigliare una dieta ad hoc.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, vediamo quali sono le 10 migliori diete al mondo. Anche se non esiste un regime alimentare valido per tutti e bisogna sempre seguire le indicazioni di un professionista, un gruppo di medici e nutrizionisti hanno stilato una lista basandosi su rischi e benefici delle principali alimentazioni diffuse in tutto il globo.

10. Dieta Vegana: una new entry

Al decimo posto della classifica delle migliori diete al mondo troviamo la Vegana. Considerando che negli anni passati questo regime alimentare non aveva mai conquistato la top ten, possiamo definirla una new entry. Quanti seguono un'alimentazione di questo tipo non consumano alimenti di origine animale, nemmeno i derivati. Oltre a carne e pesce sono esclusi anche formaggi, uova, burro, latte e qualunque altro cibo che si ottiene dallo sfruttamento degli animali.

9. Terapeutic Lystile Changes

La nona posizione è stata conquistata dalla TLC, acronimo di Terapeutic Lystile Changes. Si tratta di un regime alimentare che ha un grande obiettivo: abbassare il colesterolo riducendo i grassi saturi. La dieta prevede l'eliminazione di grassi, come carne rossa, burro, formaggio e latte intero, e di cibi fast food. Bisogna moderare il consumo dei dolci, degli alcolici e del sale.

8. Dieta del Dr. Weil Anti-Infiammatoria

Ottavo posto della classifica delle diete migliori al mondo va al regime anti-infiammatorio studiato dal Dr. Weil. A seconda della persona, si consumano tra le 2000 e le 3000 calorie, composte da 40/50% di carboidrati, 30% di grassi e 20-30% di proteine. Via libera a: legumi, frutta, cereali integrali, salmone selvaggio, sgombri, aringhe, frutta di colore giallo e arancione e verdura a foglia verde.

7. Dieta Volumetrica

La dieta Volumetrica ha conquistato la settima posizione. Il cibo viene diviso in quattro 4 raggruppamenti in base alla densità calorica. L'obiettivo è ingerire cibo poco calorico ma dal grande potere saziante, in modo da avere la sensazione di pienezza. Tra gli alimenti a densità bassa ci sono frutta e verdura non amidacea e latte, mentre in quella alta pane, cioccolata e frutta secca.

6. Dieta Weight Watchers

Il sesto posto va alla Dieta Weight Watchers. Oltre a puntare al dimagrimento, il regime spinge gli 'adepti' a cambiare le proprie abitudini iscrivendosi ad alcuni gruppi. In sostanza, la componente sociale assume la stessa rilevanza della perdita di peso.

5. Dieta Flexitariana

Conosciuta anche come semi vegetariana, la Dieta Flexitariana si è piazzata in quinta posizione. L'alimentazione base non prevede il consumo di carne o pesce, ma ogni tanto ci si può concedere uno strappo alla regola. Via libera a tutti i cibi vegetali, ai cereali integrali, ai legumi e ai semi oleosi, ma sono concessi anche uova e latticini. Carne e pesce non devono superare il 10% del fabbisogno settimanale. Allo stesso modo devono essere limitati zuccheri aggiunti e dolci.

4. Dieta della clinica Mayo

Al quarto posto troviamo la Dieta della clinica Mayo. Si tratta di un programma di 12 settimane che spinge ad eliminare le cattive abitudini, quali: consumo eccessivo di carne, mangiare troppo al ristorante o spuntini con cibo spazzatura. Al contrario, tra le buone abitudini ci sono: frutta, verdura, grassi buoni e attività fisica.

3. Dieta MIND

La Dieta MIND ha conquistato il terzo posto. Questo regime alimentare fa bene al cervello e alle prestazioni cognitive. Si basa soprattutto sul consumo di frutta, specialmente bacche e frutti rossi, verdure a foglia verde, noci, olio d'oliva, cereali integrali, pesce, fagioli per 4 volte a settimana. Due volte a settimana, invece, ci si può concedere il pollo. La carne rossa è quasi bandita, così come i fritti e i dolci.

2. Dieta Dash

Al secondo posto c'è la Dieta Dash, ossia la Dietary Approaches to Stop Hypertension, mirata a combattere l'ipertensione. Addio al fumo, all'alcol, al sale da cucina e a tutti gli alimenti conservati sotto sale. Via libera a: frutta, verdura, derivati del latte a basso contenuto di grassi, cereali integrali. Si diminuiscono al minimo i grassi animali, carne rossa in primis.

1. Dieta Mediterranea

Ancora una volta, al primo posto della classifica delle diete migliori al mondo troviamo la nostra Mediterranea. Alla base c'è la classica piramide alimentare, che vede il consumo giornaliero di: 1/2 porzioni di frutta, 2 porzioni di verdura e 1/2 porzioni di pasta, pane, riso e cereali. Da limitare, quindi al secondo livello, sono: latte e derivati, olio d'oliva, erbe, spezie, aglio, cipolla, frutta a guscio, semi e olive. Con consumo settimanale, invece, troviamo: pesce, legumi, uova, salumi, carne e dolci. E' fondamentale scegliere prodotti freschi, di stagione e locali e consumare tanta acqua, almeno 2 litri al giorno.