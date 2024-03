La classifica dei 250 migliori ospedali al mondo: cinque italiani nella top 100

Come ogni anno, torna la classifica dei migliori ospedali al mondo (edizione 2024) stilata magazine americano Newsweek in collaborazione con Statista Inc. Nelle prime 250 posizioni in lista, ci sono ben 14 strutture italiane tra le quali spicca il Policlinico Gemelli di Roma al 35esimo posto.

Ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo quali sono i 250 migliori ospedali al mondo, inseriti nella classifica 2024.

I migliori ospedali al mondo: la classifica

Le prime tre posizioni in classifica, ovvero i migliori ospedali al mondo in assoluto, secondo Newsweek, sono:

1. la Mayo Clinic - Rochester (Usa); 2. la Cleveland Clinic (Usa); 3. il Toronto General - University Health Network (Canada).

L'elenco include dati su 2.400 ospedali in 30 Paesi, fra cui l'Italia: per trovare la prima struttura italiana dobbiamo scendere fino al 35esimo posto, dove è stato inserito il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, prima bandiera tricolore nel ranking 2024 dei migliori ospedali del mondo.

Sono ben 5 le strutture ospedaliere italiane che sono entrate nella top 100 dei migliori ospedali al mondo; mentre i primi 10 ospedali nel ranking si sono distinti "per l'intrigante uso dell'intelligenza artificiale per far avanzare le scoperte mediche".

Quali sono i migliori ospedali in Europa?

Mentre il podio è tutto d'Oltreoceano, dobbiamo scendere al sesto posto per incontrare la prima struttura europea: è la tedesca Charité - Universitätsmedizin di Berlino.

Alle sue spalle ci sono:

• Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma, Svezia);

• AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (Parigi, Francia) ;

• Sheba Medical Center (Ramat Gan, Israele);

• l'Universitätsspital Zürich(Zurigo, Svizzera).

Qual è il migliore ospedale in Italia?

Il primo ospedale italiano inserito nella classifica dei migliori al mondo è il Policlinico Gemelli di Roma, che si colloca al 35esimo posto (rispetto al 38esimo dello scorso anno).

La struttura romana si conferma tra i migliori ospedali in Italia per un altro anno consecutivo, ma nella classifica dei primi 250 migliori ospedali mondiali ci sono altre 13 strutture italiane:

• il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano (52esimo);

• l'Irccss Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato (57esimo);

• l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (65esimo);

• il Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna (66esimo);

• l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (103esimo);

• l'Ospedale policlinico San Matteo di Pavia (117esimo);

• l'Azienda ospedaliera di Padova (118esimo);

• l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (135esimo);

• il Presidio ospedaliero Molinette - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (165esimo);

• l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (187esimo);

• gli Spedali Civili di Brescia (202esimo);

• l'Azienda ospedaliera-universitaria Sant'Andrea di Roma (211esimo);

• l'Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (215esimo).

Quali sono gli ospedali più importanti di Milano?

Tra gli ospedali più importanti di Milano, che sono stati inseriti nella classifica delle migliori strutture al mondo, troviamo tre strutture: