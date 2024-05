Molte persone sostengono di mangiare i mirtilli per il benessere della vista, ma è vero o falso? Si tratta di una usanza che si è diffusa a partire dalla Seconda Guerra Mondiale ed è arrivata fino ai nostri giorni. Vediamo cosa dicono gli esperti in merito.

Mirtilli per la vista, vero o falso? La parola agli esperti

Frutti prelibati, i mirtilli vantano diverse proprietà. In molti sostengono che facciano bene anche alla vista, ma gli esperti sembrano non essere del tutto d’accordo. Procediamo con ordine. Stiamo parlando di un frutto che contiene diversi acidi naturali, come l’acido citrico e l’acido malico, ma anche tannini, pectina, zuccheri, vitamine A, B, C, e mirtillina. Quest’ultimo è un prezioso antociano che, oltre a donare quel bel colore tra il blu e il viola alle bacche, apporta numerosi benefici all’intero organismo.

La mirtillina è antiossidante e radicalizzante e, secondo diverse ricerche, riesce ad inibire in modo naturale l’azione di alcuni enzimi responsabili della distruzione delle cellule di collagene di alcuni importanti tessuti del nostro organismo. Non dimentichiamo che la cornea e il vitreo sono fatti di collagene e che alcune malattie dell’occhio, come il distacco della retina, sono collegate proprio all’invecchiamento delle fibre del collagene.

Di conseguenza, viene spontaneo pensare che inserendo i mirtilli nella dieta si possano evitare eventuali problemi alla vista. E anche per questo e per migliorare le visione notturna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti inglesi ne mangiavano in grandi quantità. Eppure, secondo il medico dietologo Giorgio Calabrese la realtà è un tantino diversa. Queste bacche fanno bene, ma non sono miracolose.

Mirtilli per la vista: fanno bene, ma non sono miracolosi

Calabrese, raggiunto da Repubblica, ha chiarito che i mirtilli fanno bene per la vista, ma non sono miracolosi. In altre parole, affinché questi frutti apportino davvero benefici agli occhi bisognerebbe mangiarne ogni giorno, in grandi quantità e per tanto tempo. Il medico dietologo ha dichiarato:

I mirtilli contengono antociani che sono antiossidanti, che svolgono un’azione di protezione delle membrane dei vasi sanguigni, sia arterie, vene che capillari arteriosi. Questi ultimi sono negli occhi. Ma ne dovremmo mangiare ogni giorno, per lungo tempo, per avere dei benefici.

A sostegno della tesi di Calabrese c’è uno studio di un gruppo di ricercatori canadesi pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry. Secondo la ricerca, “una dieta integrata con estratti di mirtillo non apporta alcun vantaggio alla visione notturna, ma soltanto un più rapido recupero della vista dopo l’esposizione a una luce brillante“.