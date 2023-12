Gli 8 modi più dolorosi per morire: tra condanne a morte, malattie ed incidenti

Quali sono i modi più dolorosi per morire? Ne abbiamo contati 8 e alcuni di questi, oltre ad essere estremamente dolorosi, sono anche terribilmente brutali perché sono pene di morte. Gli altri, invece, sono incidenti mediamente rari e patologie che possono colpire l'essere umano in qualsiasi momento.

Gli 8 modi più dolorosi per morire: le condanne a morte

Iniziamo con un metodo arcaico per torturare e condannare a morte le persone: la crocifissione. Si tratta di uno dei modi più brutali e dolorosi per morire in quanto prevede un decesso molto lento e logorante. Erroneamente si crede che i chiodi vengano messi sulle mani, ma no è così. L'esecuzione prevede che i chiodi vengano messi sui polsi, colpendo il nervo mediano che infligge atroci dolori alla persona torturata.

L'iniezione letale è una delle pene di morte più diffuse al mondo e messa in pratica in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America. In questo caso si crede erroneamente che chi subisce tale pena non provi alcun dolore, ma non è affatto vero. Per rendere meno dolorosa e più veloce l'esecuzione era previsto l'utilizzo di tre tipologie di farmaci: barbiturici, anestetici e rilassanti muscolari. Ad oggi, però, vengono impiegati solo singoli farmaci e ciò può rallentare il decesso del condannato a morte e causargli più dolore.

La sedia elettrica è un'altra pena di morte che è stata ampiamente utilizzata e oggi è, fortunatamente, una pratica ormai in disuso. Molti pensavano che anche questa pena provocasse un decesso istantaneo e poco doloroso al condannato ma anche in questo caso si sbagliavano. Le scariche elettriche sono in grado di rompere le ossa, distruggere i nervi e paralizzare i muscoli risultando estremamente dolorose. In molti casi la morte non avveniva con la prima scarica e quindi erano necessarie diverse scariche per uccidere il condannato facendogli provare continuamente dolori atroci.

Gli incidenti

Uno degli incidenti per cui morire risulta estremamente doloroso è l'annegamento. La morte per annegamento non ha un processo molto lungo in quanto dura giusto alcuni minuti che però possono sembrare un'eternità per coloro che purtroppo stanno perdendo la vita. Nella morte per annegamento ciò che provoca dolore è proprio la respirazione in quanto i polmoni si riempiono d'acqua causando una mancanza d'ossigeno.

La combustione è un altro degli incidenti che causa una morte molto dolorosa. Quando parliamo di combustione facciamo riferimento all'essere bruciati vivi. Il corpo di una persona che sta bruciando viva subisce gravi ustioni che risultano essere estremamente dolorose.

Una morte dolorosa, sebbene sia molto rara ma comunque possibile, è quella causata dal congelamento. Una persona che sta congelando sperimenta rigidità muscolare e malfunzionamento del cervello. Inoltre si può provare anche un insolito bruciore.

Le malattie

L'infarto è una delle cause di morte più comuni al mondo, ma può essere anche una delle più dolorose. Non sempre un infarto può essere fulminante e dunque far morire nel giro di pochi secondi una persona. Ci sono dei casi in cui l'infarto mostra tutti i suoi sintomi che generano enorme dolore nel soggetto colpito. Tra i dolori più comuni vi sono quello al braccio sinistro, al collo, alla mascella e alla schiena. Inoltre, le persone colpita da un infarto hanno parlato anche di un estremo dolore al petto.

Il tumore al pancreas, così come l'infarto, è una malattia molto comune caratterizzata da sintomi dolorosi che colpiscono ogni parte del corpo. Ciò che rende ancora più dolorosa questa patologia sono anche i blocchi intestinali così come i dolori ad altri tessuti molli attaccati dalla malattia.

