Vuoi migliorare il girovita e perdere chili sulla pancia? Prova questo frutto miracoloso

Tutti noi vorremmo sempre avere una perfetta forma fisica. Eppure, molti di noi si soffermano sul quanto mangiare e non su cosa mangiare.

È una differenza non da poco, che andrebbe sempre considerata anche per evitare diete drastiche o fai-da-te che non ci permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Un alimento che ci può aiutare a mantenerci in forma e migliorare la nostra salute, è più piccolo di quanto si possa pensare. Parliamo delle noci, amiche del nostro organismo, ma anche perfette per abbattere quel senso di fame costante che ci spinge a spuntini poco salutari e frequenti.

Ma perché le noci possono aiutare a ridurre il girovita e l’appetito durante la giornata? I motivi sono diversi, ma uno studio ha confermato che, anche senza una dieta ipocalorica, è possibile ottenere grandi benefici.

Noci per dimagrire sulla pancia: lo snack perfetto per perdere chili

La frutta secca è sempre presente sulle nostre tavole nel periodo delle vacanze natalizie. Ma c’è una ragione ben precisa per cui andrebbe consumata anche durante il resto dell’anno.

In particolare, le noci, che fanno parte dei 5 alimenti antinfiammatori più preziosi per la nostra salute, sono un alimento perfetto per chi vuole togliere qualche chilo di troppo.

Diversi sono gli studi che sostengono questa teoria. Uno dei più recenti è quello svolto dai ricercatori del Vanderbilt University Medical Center. Lo studio ha coinvolto 84 persone, tra i 22 e i 36 anni, in sovrappeso o obesi.

Ai partecipanti è stato proposto di mangiare un grammo di noci (non salate) per due volte al giorno.

Dalla condizione di partenza (grasso addominale, pressione alta, trigliceridi elevati e colesterolo buono basso), lo studio ha evidenziato una riduzione della circonferenza vita (-2,20 cm) nelle donne e una riduzione dei livelli di insulina nel sangue negli uomini.

Perché le noci aiutano a dimagrire: tutte le proprietà e i benefici

Le noci sono ricche di sostanza nutrienti e benefiche per il nostro organismo.

Cominciamo col dire che questi piccoli snack contengono vitamine, acidi grassi omega-3, fibre, antiossidanti e proteine.

La vera forza delle noci sta nel fatto che, se si utilizzano come snack, sono in grado di far avvertire al nostro corpo una maggiore sensazione di sazietà, aiutando a ridurre il desiderio di mangiare cibi meno salutari e a controllare le porzioni durante i pasti successivi. Alcune ricerche, inoltre, suggeriscono che il consumo regolare di noci può avere effetti positivi sulla salute metabolica, compresa la riduzione del rischio di obesità e diabete di tipo 2.

In sostanza, le noci possono essere un valido aiuto per ridurre la fame e, soprattutto, evitare quei cibi grassi e pesanti che vanno ad aggiungere calorie e che non sono neanche in grado di fornire all’organismo ciò di cui ha realmente bisogno.

Quante noci mangiare al giorno per dimagrire

I benefici delle noci sono tantissimi. Attenzione, però, perché se è vero che molti studi dimostrano che sono utili per ridurre la circonferenza vita, lo è anche che, come tutte le cose, c’è bisogno di equilibrio.

Questo è ancor più vero per le noci, dal momento che parliamo di un alimento alquanto calorico. Una noce contiene circa 30 calorie, per cui non possiamo certo pensare di ridurre la vita mangiandone in grandi quantità.

L’ideale, infatti, sarebbe mangiare circa 3-4 noci al giorno, come spuntino, e limitarci a questa dose giornaliera. Si consiglia, comunque, di rivolgersi al proprio nutrizionista per conoscere i grammi consigliati al giorno, dal momento che ciò che va bene per una persona, potrebbe essere poco o troppo per un’altra.

Soprattutto, però, le noci possono aiutarci a cambiare le nostre abitudini. Sostituendo snack poco salutari come patatine, dolci o cibi grassi con le noci possiamo non solo perdere qualche chilo, ma anche guadagnarne in salute.

Noci, ma non solo: cosa fare per migliorare il girovita

Nonostante le proprietà e i benefici delle noci, va sempre detto che non esistono miracoli quando si intende dimagrire.

Le noci possono essere un valido alleato per ridurre il girovita, così come migliorare i livelli di insulina nel sangue, ma da sole non possono sortire effetti evidenti.

Le noci, quindi, vanno sempre inserite in una dieta equilibrata, che include cioè tutti i nutrienti essenziali di cui abbiamo bisogno, tra cui carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali.

Oltre a questo, poi, non va sottovalutata l’importanza di fare un’adeguata attività fisica. Anche solo passeggiare per 30 minuti al giorno può avere grandi effetti sulla salute e sulla linea.

In generale, comunque, se si vuol ridurre il girovita, è sempre consigliabile affidarsi a un nutrizionista. Non tutti hanno le stesse esigenze da un punto di vista nutritivo, né lo stesso programma di allenamento. Per questo motivo, più è personalizzata la dieta e il workout, migliori risultati possono essere ottenuti.

Leggi anche: Questioni di frutta secca, meglio le noci o le mandorle? Facciamo chiarezza