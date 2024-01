I noodles istantanei fanno male? Ecco cosa dicono gli esperti

I noodles sono ottimi, specialmente se preparati da qualcuno particolarmente abile. Cosa succede, però, con i prodotti istantanei? Tralasciando il gusto, c'è un altro dato che vale la pena analizzare: fanno male oppure no? Vediamo cosa dicono gli esperti.

I noodles istantanei fanno male? Ecco l'allarme degli esperti

Da qualche anno a questa parte, i noodles istantanei sono diffusissimi anche in Italia. Rispetto ai normali noodles, sono pratici, economici e, soprattutto, velocissimi: questi sono i motivi principali che spingono i consumatori ad acquistarli. Eppure, bisognerebbe prestare maggiore attenzione a ciò che si mette nel carrello perché secondo gli esperti "è uno degli alimenti ultra-processati più nocivi alla salute".

A lanciare l'allarme sui noodles istantanei è stato Barry Popkin, professore americano di nutrizione dell’Università della Carolina del Nord. Raggiunto dal Guardian, ha spiegato che, considerando il consumo sempre maggiore dell'alimento, la situazione è davvero preoccupante. Il motivo? Gli alti livelli di sale contenuti in questi prodotti.

"Non sorprende che le persone che ne mangiano due o tre pacchetti al giorno abbiano la pressione alle stelle", ha sottolineando Popkin spiegando che, oltre al gusto, i consumatori sono molto attratti anche dall'odore, frutto di additivi artificiali. Come mai i noodles sono tanto in voga? Semplice: la popolarità cultura pop sudcoreana - vedi la serie tv Squid Game - agevola la richiesta di prodotti alimentari tipici.

Perché i noodles istantanei fanno male?

Come già sottolineato, il primo motivo per cui i noodles istantanei fanno male è da rintracciare nell'alta quantità di sale. Questa è maggiore rispetto al prodotto classico per ridurre i tempi di cottura e per migliorarne la consistenza. Non solo, il sale è presente in abbondanza anche nelle bustine fornite come condimento. Secondo uno studio del 2017, i livelli di sale possono variare dal 35% al 95% del fabbisogno giornaliero di un adulto.

Un altro dato emerso dall'analisi è la differenza di quantità di sale tra i prodotti istantanei commercializzati nei Paesi a medio reddito rispetto a quelli ad alto reddito. Ovviamente, è maggiore nei primi. Secondo le stime, due pacchetti da 70 grammi consumati in un solo pasto corrispondono a 2.352 mg di sodio, ossia il 118% dell’assunzione giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Popkin ha dichiarato:

Negli Stati Uniti vedo continuamente studenti universitari che li mangiano camminando per strada. Sono molto popolari, ma questo non è nulla rispetto ad altri Paesi. In Cina, Asia e Africa, la quantità consumata dalle persone è davvero elevata. E, ad eccezione della Cina, si tratta spesso di Paesi che non hanno mai avuto una dieta tradizionale a base di noodle. Se si guarda l’andamento delle vendite, è impressionante.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sempre evidenziato che la riduzione del sale nella dieta consente di prevenire e controllare molte malattie, abbassando la pressione sanguigna e riducendo il rischio di ictus e altre patologie importanti. Eppure, secondo la World Instant Noodles Association, nel 2023 sono state consumate 121,2 miliardi confezioni di noodles, con un incremento del 2,6% rispetto al 2022. Non a caso, nei primi dieci mesi del 2023, la Corea del Sud ha esportato 785 milioni di dollari di noodles istantanei, corrispondenti a circa 710 milioni di euro, con una crescita del 25% rispetto allo scorso anno.