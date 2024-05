La nuova variante del Covid che prende il nome di Kp2 si sta già diffondendo a macchia d’olio. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: le Nazioni in cui si sta diffondendo, i sintomi e l’efficacia dei vaccini a disposizione contro questa nuova variante.

Una nuova variante del famigerato Covid sta circolando indisturbatamente tra le persone negli Stati Uniti d’America (USA). Ad oggi si stima che tale variante è riscontrata in un caso su quattro di pazienti positivi al Covid. Gli esperti hanno alzato il livello di allerta invitando tutti alla prudenza senza creare panico ne isteria collettiva. Attualmente i vaccini disponibili riuscirebbero a fornire una protezione parziale. Fortunatamente i sintomi di Kp2 sono blandi e sebbene sia aumentata la contagiosità resta basso il rischio di mortalità e di infezioni gravi. Pier Luigi Lopalco, intervistato ai microfoni di Repubblica, a proposito dei sintomi, ha dichiarato:

Anche nel caso, molto probabile, in cui KP2 arrivi in Italia e si diffonda, come sta facendo negli Stati Uniti, i sintomi non dovrebbero essere più gravi di quelli tipici di un’influenza stagionale.