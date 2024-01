Nuovo vaccino contro la malaria, innovazione e speranza per il futuro: ecco cosa prevede

Il nuovo vaccino contro la malaria - denominato R21/Matrix-M - è stato ufficialmente incluso nell'elenco dei vaccini prequalificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questa decisione è stata presa in seguito alle raccomandazioni del Gruppo consultivo strategico di esperti (SAGE) dell'OMS sull'immunizzazione e del Gruppo consultivo sulle politiche sulla malaria, che hanno suggerito l'utilizzo di questo vaccino per la prevenzione della malaria nei bambini.

Nuovo vaccino contro la malaria: speranza per il futuro

Secondo l'OMS, la prequalificazione - con rifermento al nuovo vaccino contro la malaria - significa un maggiore accesso ai vaccini come strumento chiave per la prevenzione della malaria nei bambini. Questo rappresenta un prerequisito per l'approvvigionamento di vaccini da parte dell'Unicef e il sostegno finanziario per la distribuzione da parte di Gavi, l'Alleanza per i vaccini.

Il vaccino R21 è il secondo vaccino contro la malaria a essere prequalificato dall'OMS, dopo il vaccino RTS,S/AS01 che ha ottenuto lo stesso status nel luglio 2022. Entrambi i vaccini si sono rivelati sicuri ed efficaci negli studi clinici per prevenire la malaria nei bambini. Se implementati su larga scala, insieme ad altri interventi raccomandati per il controllo della malaria, si prevede che avranno un impatto significativo sulla salute pubblica.

La carenza di vaccini

Il nuovo vaccino contro la malaria potrebbe ridurre notevolmente le morti. Ma come si prende questa malattia? La malaria è una malattia trasmessa dalle zanzare che rappresenta un grave problema per i bambini dell'Africa, dove quasi mezzo milione di bambini muore ogni anno a causa di questa malattia. A livello globale, nel 2022 si sono verificati circa 249 milioni di casi di malaria e 608.000 decessi provocati dalla malattia in 85 Paesi.

L'Oxford University, insieme al Serum Institute of India, ha sviluppato un secondo vaccino contro la malaria, il quale si appresta ad ampliare l'accesso alla prevenzione di questa malattia tramite la vaccinazione. Attualmente, la richiesta di vaccini per la malaria è molto alta, ma l'offerta è ancora limitata. Tuttavia, si prevede che la disponibilità di due vaccini, raccomandati e prequalificati dall'OMS, aumenterà per soddisfare la forte domanda proveniente dai Paesi africani. Ciò garantirà abbastanza dosi di vaccino per tutti i bambini che vivono nelle aree a rischio significativo per la salute pubblica.

Il parere degli esperti

Rogério Gaspar, direttore del Dipartimento di regolamentazione e prequalificazione dell'OMS, ha dichiarato che il raggiungimento della prequalificazione dei vaccini garantisce che la nuova cura contro la malaria sia sicura ed efficace. Ogni anno, l'OMS valuta numerosi prodotti per la prequalificazione, con l'obiettivo di garantire un maggiore accesso a prodotti sanitari sicuri, efficaci e di qualità.

La dottoressa Kate O'Brien, direttrice del Dipartimento di immunizzazione, vaccini e prodotti biologici, ha sottolineato che si tratta di un altro passo verso un futuro libero dalla malaria, in cui ogni vita sia protetta dall'impatto di questa malattia.

Quando si fa il vaccino per la malaria

Il nuovo vaccino contro la malaria ha un enorme potenziale che potrebbe salvare la vita a molte persone. Ma quando va fatto? Per ottenere l'efficacia desiderata, sono necessarie quattro dosi.

Le prime tre dosi devono essere somministrate intramuscolarmente a intervalli di un mese l'una dall'altra quando il bambino ha cinque, sei e sette mesi di età. Successivamente, è necessario un richiamo finale all'incirca a 18 mesi di età. Il vaccino in questione ha una durata che si estende a tutta la vita.

Quanto costa il nuovo vaccino contro la malaria

Stando ad alcune supposizioni fatte da Laurens, nell'ottobre 2023, il costo del nuovo vaccino contro la malaria dovrebbe essere prezzato sotto i 5 dollari per dose. Dunque, il nuovo vaccino potrebbe costare meno dell'RTS,S, che è costato 9,30 euro per ogni dose.

In conclusione, il vaccino dovrebbe essere più economico di quello disponibile finora ma, nonostante ciò, l'OMS garantisce di aver seguito rigorosi standard internazionali nel processo di prequalificazione dei vaccini, valutando e determinando in modo completo la loro sicurezza, efficacia e conformità agli standard internazionali.

