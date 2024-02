L'olio di oliva a digiuno, ogni mattina, è davvero un elisir per la salute? Ecco la verità

L’olio d’oliva extravergine è uno dei componenti per eccellenza della dieta mediterranea. Questo è la fonte per eccellenza di grassi e certamente come tale va usato con moderazione.

I nutrizionisti consigliano una dose di circa due cucchiai al giorno.

La sua composizione e la sua alta resistenza al calore permette di essere consumato sia crudo che cotto.

Grazie ai componenti come i grassi monoinsaturi, fitosteroli, tocoferoli polifenoli e pigmenti apporta numerosi benefici per la salute, tanto che alcuni lo consumano anche la mattina a digiuno appena svegli.

Ma questa pratica apporta veramente benefici per la salute?

Scopriamo insieme la verità.

L'olio di oliva a digiuno, fa bene alla salute? Ecco la verità

L’olio extra vergine di oliva si sa è davvero un alimento molto prezioso per la nostra dieta alimentare.

Questo produce numerosi benefici perché si tratta di un potente antinfiammatorio, che contrasta le patologie cardiovascolari e il diabete. Questo grasso è ricco di importanti acidi monoinsaturi, tra cui l’acido oleico, e di polifenoli, in particolare l’oleocantale, che contiene la vitamina E, che fa bene alla pelle e al sistema immunitario.

Quello che non va dimenticato è che si tratta di un alimento molto calorico, perché per 100 grammi se ne contengono circa 900 calorie.

E’ pratica sempre più consueta negli ultimi tempi bere l’olio extravergine di oliva al mattino e a digiuno.

Si sa che l’olio di oliva combatte il diabete, fa bene al cuore, rinforza il sistema immunitario, rinforza le ossa, previene le malattie neurodegenerative, contrasta l'artrite, migliora l'assorbimento di vitamine (A, E, D, K) e minerali (calcio e magnesio) e tanti altri ancora.

Ma secondo gli esperti non è una pratica che apporta solo benefici alla salute.

Non esiste nella realtà alcuno studio che evidenzia che bere olio al mattino sia più efficace che utilizzarlo come condimento.

Il suo consumo, fa bene e mantiene l’organismo in salute, se accompagnato ad altri alimenti cosi da contribuire con l’assorbimento di importanti composti bioattivi.

L'olio di oliva a digiuno, ecco le controindicazioni

Il consumo di olio di oliva come bevanda è una pratica molto controversa, per alcuni apporta benefici per altri invece è una pratica da abbandonare.

Non esistono infatti studi sull’effettivo beneficio dell’utilizzo dell’olio come bevanda, anzi.

Per molti provoca effetti collaterali indesiderati come nausea e vomito.

Inoltre assunto a stomaco vuoto può provocare disagi portando a disturbi gastrointestinali.

Ecco che l’assunzione a stomaco vuoto non è indicato per chi ha problemi di fegato o cistifellea.

Quindi il consumo a stomaco vuoto va valutato con il proprio medico di fiducia.

Altre problematiche

Inoltre se ciò non bastasse, c’è da dire che un eccessivo consumo di grassi abbassa la sensibilità insulinica.

Si perché più è alta la percentuale di grassi che ingeriamo meno resistente diventa la nostra insulina.

Se al grasso poi associamo un ‘alta percentuale di zuccheri i problemi per la nostra salute diventano abbastanza seri.

Inoltre c’è da sfatare il mito che l’olio di oliva non abbassa il colesterolo LDL.

In realtà lo abbassa ma solo quando sostituisce grassi animali come il burro.

Se si aggiunge dell’olio di oliva alla nostra dieta si aumentano i livelli di LDL.