Ora legale, ecco i 4 effetti più comuni su salute e umore causati dal cambio dell'ora

L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi, al fine di sfruttare in modo ottimale l'irradiazione del sole durante il periodo primaverile ed estivo. Al contrario, il termine ora solare si riferisce all'orario utilizzato durante il periodo invernale, anche se in alcuni Paesi essa è sospesa e si adotta l'ora legale per tutto l'anno. Quest'ultima è stata introdotta in Italia nel 1966 con l'obiettivo di avere un’ora in più di sole nell’arco della giornata, in modo da poter risparmiare sull’elettricità. Il cambio delle lancette porta spesso a delle conseguenze fisiche, ovviamente non preoccupanti, ma che possono colpire la nostra routine. Scopriamo quindi quali sono gli effetti dell'ora legale sulla salute e sull'umore.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Ora legale, gli effetti sulla salute e sull'umore 2. Cosa provoca il cambio dell'ora? 3. Quanto tempo ci vuole per abituarsi al cambio dell'ora?

Ora legale, gli effetti sulla salute e sull'umore

Il passaggio all'ora legale provoca degli scombussolamenti sul corpo umano e nei giorni immediatamente successivi possono insorgere degli effetti spiacevoli. In particolare:

1. sbalzi di umore 2. emicrania 3. alterazioni dell’appetito 4. alterazioni al nostro "orologio interno", capace di regolare il ciclo sonno-veglia, provocando così stanchezza, distrazione, sonnolenza e, in alcuni casi, anche un'alterazione del ritmo cardiaco

Per tale ragione, si consiglia di cenare leggero la sera e di sfruttare le ore di luce in più per fare qualche attività all’aperto. Un po' di sport, infatti, è sempre utile per la propria salute e il proprio benessere. Inoltre, per ovviare al possibile problema dell’insonnia provocato dalle ore in più di luce, ci si può coricare un po' prima del solito.

Cosa provoca il cambio dell'ora?

Il cambio dell'ora ha parecchi svantaggi sul nostro organismo. Possiamo sentirci stanchi, stressati ed è comune avere difficoltà ad addormentarsi o a svegliarsi. Di conseguenza, l'umore, il rendimento e l'appetito potrebbero risentirne.

Tuttavia, avere un'ora in più di luce a disposizione ha sicuramente i suoi vantaggi. Infatti, c'è chi propone di mantenere l'ora legale tutto l'anno per risparmiare energia e per ridurre anche il dispendio in termini economici.

Inoltre, le giornate più lunghe consentono di fare più attività fisica all’aperto, comportando effetti molto positivi sull'umore. Non solo: i raggi del sole favoriscono la produzione di Vitamina D, fondamentale per la nostra salute.

Infine, non bisogna dimenticare che con l'ora legale ci sono meno incidenti stradali rispetto ai mesi invernali, in cui non si gode di luce adeguata già da metà pomeriggio.

Quanto tempo ci vuole per abituarsi al cambio dell'ora?

Il tempo per abituarsi al cambio di orario è molto soggettivo, quindi cambia da persona a persona in base a diversi fattori, come l'età e lo stile di vita. Secondo gli esperti, generalmente, il corpo può impiegare fino a sette giorni per adattarsi all'ora legale.

Per favorire un rapido assestamento è utile seguire particolari accortezze. In particolare: