Panettone o pandoro, qual è meglio? Questa è la scelta giusta se soffri di colesterolo

Se hai problemi di colesterolo ma non vuoi rinunciare a una fetta di dolcezza per Natale, ecco cosa ti conviene scegliere tra pandoro e panettone.

Il panettone e il pandoro sono i dolci di Natale più conosciuti e mangiati nel mondo. In Paesi come Brasile e Argentina, inoltre, sono talmente apprezzati da essere mangiati tutto l'anno.

La sfida tra questi due dolci va persino oltre la tavola: hai mai guardato la loro scheda nutrizionale e salutare? Per scegliere in modo consapevole quali dei due dolci mangiare, infatti, è necessario andare oltre l'eventuale presenza di uvette o canditi, scoprendo i loro ingredienti e valori nutrizionali. Vediamo quali sono e qual è meglio tra panettone o pandoro in caso di colesterolo.

Le differenze tra i due dolci tipici del Natale: quali sono i valori nutrizionali?

Vi siete mai chiesti quante calorie contengono una fetta di pandoro o panettone?

Partiamo dal primo. Lievitato della tradizione a stella conica, il pandoro nasce nel 1894 a Verona grazie a Domenico Melegatti. Gli ingredienti per realizzarlo sono:

• farina di frumento e lievito

• zucchero

• uova

• burro

• aromi di vaniglia e vanillina

100 grammi di pandoro apportano circa 360-400 calorie e contengono circa il 18-20% di grassi, percentuali che variano in base alla produzione artigianale o industriale del dolce stesso.

Generalmente, anche per conservare meglio l'alimento, i pandori industriali, così come i panettoni, hanno un'alta dose di conservanti, che ne allungano la scadenza fino a 3 mesi.

Il panettone, invece, si diffonde a partire dal 1549 a Milano e all'interno dell'impasto vengono aggiunti uvetta e agrumi canditi. Nonostante l'aggiunta di frutta secca o candita, una fetta di panettone contiene meno calorie di una di pandoro per la minore quantità di burro utilizzata nella preparazione.

Infatti, 100 grammi di panettone apportano circa 320 calorie con il 10-12% di grassi. Tuttavia, con una fetta si possono superare le 400 kilocalorie, come nel caso in cui venga mangiato un panettone più elaborato, ad esempio farcito con le creme.

Panettone o pandoro, qual è meglio per chi ha un tasso di colesterolo alto?

Sia il pandoro sia il panettone, dolci amatissimi dagli italiani, sono generalmente sconsigliati per chi soffre di diabete, malattie metaboliche o ipercolesterolemia, cioè un'eccessiva concentrazione di colesterolo nel sangue.

Tuttavia, possono essere saltuariamente assunti anche da soggetti con colesterolo alto, seppur in dosi moderate e lontano dai pasti principali. Il panettone è più consigliato rispetto al pandoro perché ha dosi minori di grassi e zuccheri al suo interno.

Il consiglio, di conseguenza, è quello di preferire panettoni non farciti e artigianali, che sono realizzati con ingredienti di qualità. Un'alternativa comunque gustosa può essere anche il panettone con farina di farro o, più generalmente, panettoni vegani, che non contengono né uova né burro.

Come smaltire una fetta di pandoro o di panettone? Tra i trucchi più comuni ci sono quello di limitare l'assunzione di carboidrati e calorie nei giorni precedenti e successivi ai cenoni natalizi. Un altro suggerimento è quello di aumentare l'attività fisica prima, durante e dopo le feste.