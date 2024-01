Perché gli anziani hanno sempre freddo? La verità e i trucchi per avere più caldo

Si sa, con la vecchiaia aumentano gli acciacchi e anche la sensazione di avere sempre freddo. Vi siete mai chiesti perché gli anziani si vestono a strati pesanti oppure alzano al massimo il riscaldamento? La risposta è molto semplice.

Perché gli anziani hanno sempre freddo? Ecco la verità

Quando si è nel fior fiore della gioventù, le temperature glaciali non fanno paura. Spesso basta un abbigliamento leggero per affrontare una serata invernale con gli amici. Eppure, con l'aumentare dell'età si cambia, fino ad arrivare ad avvertire i brividi al primo venticello fresco della stagione. Vi siete mai chiesti perché gli anziani hanno sempre freddo? La risposta è molto semplice.

Con il crescere degli anni, la temperatura corporea tende a scendere. Di conseguenza, la percezione del freddo aumenta. E' per questo che le persone over tendono a vestirsi in modo più pesante o ad alzare la temperatura dell'impianto di riscaldamento domestico.

Considerando che si tratta di un fenomeno naturale, non c'è nulla di cui preoccuparsi. In alcuni casi, però, avere sempre freddo potrebbe essere il campanello d'allarme di un problema di salute importante.

Anziani che sentono sempre freddo: come agevolare il caldo?

Appurato che gli anziani hanno sempre freddo perché la temperatura corporea si abbassa, entriamo maggiormente nello specifico. Questo fenomeno naturale avviene per svariate cause: circolazione sanguigna inferiore, pelle più sottile, rallentamento del metabolismo, determinate condizioni mediche (patologie cardiache, renali o anemia, disturbi della tiroide e diabete), o effetto collaterale di un farmaco.

In ogni modo, anche se si tratta di un fenomeno naturale, in caso di dubbi è bene chiedere il parere del proprio medico, specialmente quando i sintomi si manifestano improvvisamente o peggiorano. Se il dottore assicura che si tratta di una problematica legata solo ed esclusivamente alla vecchiaia, si può procedere con alcuni rimedi che consentono di sentire più caldo.

Innanzitutto, è bene sigillare al meglio le finestre dell'abitazione, in modo da evitare la dispersione del calore. Poi, è consigliato vestirsi a strati, anche se si trascorre molto tempo al chiuso. A letto, invece, è preferibile indossare un pigiama pesante e, se necessario, usare coperte extra.

E' fondamentale anche mantenere un peso corporeo nella norma, in modo da avere abbastanza grasso sottocutaneo, isolante termico naturale. Se non si può evitare di uscire quando piove, bisogna necessariamente indossare una giacca impermeabile. Ovviamente, quando si torna a casa i capi bagnati o umidi vanno immediatamente sostituiti. Infine, è bene limitare gli alcolici perché non fanno altro che far perdere calore al corpo e consumare spesso bevande anti freddo, come le tisane calde.