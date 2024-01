Perché gli occhi lacrimano con il freddo? Ecco 8 cause e 10 consigli per stare meglio

La grande maggioranza della popolazione italiana, durante il periodo invernale, soffre di lacrimazione oculare. Secondo gli specialisti di "Clinica Baviera", una delle aziende leader in Europa nel settore dell'oftalmologia, questo accade perché i nostri occhi sono spesso esposti a basse temperature.

Il freddo, infatti, provoca secchezza e fa così perdere l'umidità che l'occhio dovrebbe avere. Di conseguenza, quando l'occhio si secca, attua come meccanismo di difesa quello di secernere, producendo più lacrime per idratarsi. Ma per quale motivo questo fenomeno accade? Perché con il freddo gli occhi lacrimano? Osserviamo le principali cause della lacrimazione, soprattutto in inverno, e individuiamo alcuni consigli per prevenirla.

Perché con il freddo gli occhi lacrimano di più? Ecco le cause principali

Le ragioni principali della lacrimazione durante il periodo invernale sono collegate alle basse temperature e alla scarsa umidità presente all'interno degli ambienti.

Si tratta di condizioni che si verificano molto di frequente in questo periodo dell'anno, generando una naturale risposta all'irritazione degli occhi, cioè la lacrimazione. Scopriamo quali sono le cause principali di questo particolare fenomeno.

1. Freddo

Il freddo è la prima causa dell'intensa lacrimazione in inverno. Con il calo delle temperature, infatti, gli occhi si seccano e le ghiandole lacrimali producono più lacrime del dovuto.

Inoltre, il freddo può causare anche la costrizione dei vasi sanguigni, che influisce sul flusso del sangue e contribuisce alla sensazione di secchezza oculare, anch'essa causa di lacrimazione.

2. Scarsa umidità

L'uso del riscaldamento all'interno delle abitazioni e degli uffici provoca la diminuzione dell'umidità e rende gli ambienti più secchi, con conseguenti disagi per gli occhi.

Inoltre, quando l'aria è secca, l'umidità sulla superficie dell'occhio può evaporare più rapidamente, provocando:

• secchezza oculare

• irritazione

• prurito

• arrossamento

• gonfiore

• maggiore lacrimazione

3. Vento

Il vento è un'altra possibile causa dell'eccessiva lacrimazione. Provoca un aumento della velocità di evaporazione dell'umidità dalla superficie dell'occhio, con conseguente secchezza e stimolo alla creazione di lacrime.

Inoltre, il vento trasporta particelle che possono entrare negli occhi e irritarli.

4. Allergie

Le allergie sono spesso associate ai mesi primaverili. Tuttavia, anche in inverno ce ne sono diverse e indubbiamente possono causare lacrimazione.

Ecco quali sono:

• acari della polvere : microrganismi che si trovano perlopiù nelle case. Durante il periodo invernale, trascorrendo molto tempo nelle abitazioni, può aumentare l'esposizione a questi allergeni e scatenare reazioni allergiche agli occhi, come la lacrimazione

• muffa : allergene che può prosperare in luoghi umidi come cantine e bagni. Le spore della muffa possono essere rilasciate nell'aria e causare sintomi allergici

• alberi : alcuni alberi, come il cipresso, possono dare origine al fenomeno dell'impollinazione tra inizio dicembre e febbraio, facendo soffrire di prurito e lacrimazione agli occhi

• allergie agli animali domestici: aumentano il rischio di sintomi in inverno, perché l'esposizione al pelo degli animali è maggiore se si trascorre più tempo in casa

5. Lenti a contatto

L'uso delle lenti a contatto può causare irritazioni sulla superficie dell'occhio quando non sono adeguatamente igienizzate.

Inoltre, a volte si sviluppa una sensibilità alle soluzioni detergenti e l'uso prolungato delle lenti a contatto può causare anche secchezza e irritazione.

6. Particelle nell'occhio

La presenza di corpi estranei negli occhi, come granelli di polvere, sabbia, trucco o insetti, può provocare irritazione agli occhi e farli reagire con una maggiore produzione di lacrime nel tentativo di farli tornare puliti.

7. Congiuntivite

La congiuntivite è un'infiammazione della membrana mucosa che ricopre la superficie dell'occhio e l'interno della palpebra. Può essere causata da un'infezione virale o batterica e i sintomi principali sono:

• prurito

• arrossamento

• sensibilità alla luce

• lacrimazione

8. Stanchezza e affaticamento degli occhi

La stanchezza e l'affaticamento oculare possono causare sintomi fastidiosi, come dolore e prurito.

Inoltre, dopo aver svolto attività che richiedono una concentrazione visiva prolungata, come leggere o lavorare al computer, gli occhi possono lacrimare e irritarsi.

10 consigli per prevenire la lacrimazione degli occhi

È possibile evitare l'eccessiva lacrimazione in inverno? La risposta è sì! Infatti, esistono molti modi per prevenire o trattare la lacrimazione, come apportare piccoli cambiamenti nel proprio stile di vita o trattare gli occhi su prescrizione medica.

Ecco quindi quali sono i 10 consigli per prevenire la lacrimazione, dal più comune al più effettivo. Il primo vi stupirà!

10. Consultare regolarmente uno specialista

Rivolgersi regolarmente a uno specialista è il modo migliore per prevenire la lacrimazione.

Il medico, infatti, darà le indicazioni più appropriate, analizzando le cause e attuando un trattamento personalizzato.

9. Fare un uso corretto delle lenti a contatto

Per evitare la lacrimazione degli occhi quando si indossano le lenti a contatto, è importante saperle usare correttamente. Prima di maneggiare le lenti, innanzitutto, è essenziale lavarsi le mani con acqua e sapone.

Le lenti a contatto devono essere pulite e conservate correttamente in un apposito astuccio. Il consiglio è quello di cambiare regolarmente il liquido e l'astuccio, rispettando l'ora e la data di scadenza.

È importante anche non farne un uso eccessivo! Per esempio, è consigliato toglierle prima di fare la doccia, così da evitare l'ingresso di microrganismi, ma anche non addormentarsi con le lenti ancora indossate.

8. Evitare l'affaticamento oculare

Per evitare l'affaticamento degli occhi è necessario stabilire dei periodi di riposo regolari, soprattutto quando si è a stretto contatto con computer o telefoni cellulari.

Una buona strategia è la regola del "20-20-20", che consiste nel far riposare gli occhi 20 secondi ogni 20 minuti, guardando un oggetto a distanza di 6 metri.

7. Evitare il contatto con gli allergeni

Se si soffre di allergie, è importante stare lontano dagli allergeni. Ecco alcuni accorgimenti per ridurre al minimo l'esposizione e alleviare i sintomi:

• tenere la casa pulita per ridurre la presenza di acari e polvere

• lavare i vestiti in acqua calda per rimuovere i pollini accumulati e non stenderli all'aperto

• utilizzare cuscini e materassi antiallergici

• tenere puliti gli animali domestici e spazzolarli regolarmente per ridurre la forfora e i peli in eccesso

• controllare le previsioni dei pollini per evitare i periodi di alta concentrazione

Se i sintomi persistono, possono essere alleviati con colliri, antistaminici o vaccini. Rimane quindi fondamentale avere contatto con uno specialista.

6. Mantenere un ambiente umido

Mantenere un ambiente fresco e umido è essenziale per mantenere gli occhi idratati.

L'uso di umidificatori, in particolare, aiuta a prevenire la secchezza oculare causata dall'aria secca dell'inverno.

5. Usare lubrificanti per gli occhi

Le lacrime "artificiali" o le gocce lubrificanti possono aiutare a mantenere idratata la superficie dell'occhio, riducendo così la sensazione di secchezza e irritazione.

Possono essere applicati durante il giorno, quando necessario, o prima di uscire, prevenendo così le conseguenze del freddo.

4. Mantenersi idratati

L'idratazione è essenziale per la salute in generale, ma anche e soprattutto per la salute visiva.

Infatti, quando il nostro corpo dispone di acqua in modo adeguato, è difficile che gli occhi soffrano di secchezza oculare e lacrimazione.

3. Non strofinare gli occhi

Strofinarsi gli occhi può essere dannoso per la loro salute, perché facilita l'introduzione di germi e batteri, aumentando così il rischio di infezioni oculari.

La reazione che ognuno ha tipicamente, infatti, è proprio quella di strofinarsi gli occhi quando si è stanchi o quando lacrimano. In realtà, questa pratica dovrebbe essere evitata il più possibile.

Il consiglio, quindi, è quello di lavarsi accuratamente gli occhi con una soluzione fisiologica.

2. Proteggere gli occhi

Proteggere il viso con cappelli o berretti aiuta a ridurre l'esposizione diretta al freddo. Gli occhiali da sole, invece, proteggono gli occhi dal vento e dalle basse temperature.

È importante che gli occhiali da sole abbiano una protezione UV e che siano grandi e avvolgenti, così da evitare che il vento entri dai lati delle lenti.

1. Forzare lo sbattimento delle palpebre

Ebbene sì, costringere gli occhi a sbattere le palpebre volontariamente aiuta a prevenire la lacrimazione.

L'occhio, infatti, quando le palpebre vengono sbattute, si idrata in modo naturale. Questo processo avviene dalle 15 alle 20 volte al minuto.

