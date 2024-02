Meditare fa bene: ecco i quattro motivi per cui dovresti iniziare a meditare

Meditare è un'attività che apporta numerosi benefici al corpo. Ecco 4 motivi per cui devi iniziare a fare meditazione, un'attività che beneficia non solo la mente.

Il nostro corpo ha bisogno di movimento, ma non solo. Un corpo funzionale deve avere la giusta flessibilità, ma non esiste corpo sano senza una mente sana. Sembra una banalità, eppure lasciare da parte i pensieri negativi per concentrarsi sul qui e ora è fondamentale per affrontare le giornate con uno spirito completamente nuovo.

La meditazione è un'attività che praticano molti italiani e i vantaggi sono molteplici abbracciando non solo l'aspetto mentale ma anche quello fisico. Per tale ragione molti esperti consigliano di introdurre questa attività nelle giornate.

Meditazione: perché fa bene

Nella società odierna si sente sempre di più il bisogno di fermarsi per prendere una pausa dalla frenesia di tutti i giorni. Ecco i quattro motivi per cui si dovrebbe iniziare a farlo prima possibile:

1. Riduzione lo stress

Uno dei vantaggi più lampanti per chi pratica la meditazione è la riduzione dello stress e, di conseguenza, degli stati ansiosi che possono insorgere durante la giornata. Lo stress apparentemente può sembrare innocuo. Invece, può portare a serie conseguenze sia fisiche che psichiche. Meditare fa sì che si riduca il livello di cortisolo nel sangue, ossia l'ormone che determina lo stress con la conseguenza che il sistema nervoso sia più equilibrato. In aggiunta, meditare aiuta a concentrarsi sui pensieri positivi e cacciare via la negatività.

2. Miglioramento della salute emotiva

La meditazione aiuta a migliorare la percezione che le persone hanno di sé. In particolare, l'autostima viene messa al primo posto, perché meditare consente di entrare in contatto con la parte più vera e sincera del proprio io. Per tale ragione questa attività tiene lontano lo spettro della depressione aumentando la produzione di serotonina, l'ormone della felicità.

3. Miglioramento dell'attenzione e della memoria

Siccome la meditazione è un'attività che ingaggia il nostro cervello, migliora la capacità di immagazzinare informazioni e di focalizzare. Le funzioni cognitive subiscono un miglioramento considerevole, si evitano le distrazioni favorendo la creatività.

4. Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari

Il sistema cardiaco ha considerevoli miglioramenti grazie alla meditazione, perché la pressione sanguigna e il battito cardiaco si abbassano in seguito al rilassamento. In aggiunta, la circolazione del sangue migliora allontanando il rischio di incorrere in ipertensione e riducendo l'infiammazione.

Come si fa meditazione

Imparare l'insieme di tecniche che consentono di raggiungere uno stato di consapevolezza elevato può risultare facile dall'esterno. Ma la realtà è ben diversa. E nonostante esistano vari tipi di meditazione, tutte sono accomunate dalle seguenti fasi: