Perché si suda di notte? Ecco 12 possibili cause a cui dovresti prestare attenzione

All'inizio occorrono più coperte per riscaldarci ma man mano, nel corso delle ore di sonno, si arriva perfino a sudare. Ma perché si suda di notte?

Non appena ci infiliamo nel letto, abbiamo bisogno di più coperte per riscaldarci. Poi man mano, nel corso delle ore di sonno, il caldo si fa sentire e abbiamo l’esigenza di alleggerirci.

Addirittura, in alcuni casi, si arriva perfino a sudare. Ma qual è il motivo? C’entra solo la temperatura forse troppo elevata della camera da letto?

No, non è così. Ecco perché si suda di notte.

Quali sono le cause della sudorazione notturna

La termoregolazione durante il sonno porta naturalmente a un innalzamento della temperatura nel corso delle ore notturne, per poi tornare ad abbassarsi nuovamente verso l’alba.

Se però ci sono fattori che vanno a interferire con questo meccanismo, ecco allora che l’aumento di calore può tradursi addirittura in sudorazione eccessiva.

Ecco le principali cause.

Camera da letto troppo calda

Anche in inverno, come abbiamo avuto modo più volte di sottolineare, bisogna evitare di innalzare eccessivamente la temperatura delle stanze da letto. Un termostato impostato a 18°C è l’ideale, considerando il fatto che ci si infila sotto le coperte per dormire.

Anche la biancheria da letto va adattata alle proprie esigenze. Indossare ad esempio un pigiama in pile, con lenzuola in flanella, coperta di lana e piumone potrebbe risultare eccessivo per la maggior parte delle persone, se in casa ci sono 18-19°C.

Cena pesante o alcol

Se a cena si mangia troppo, magari consumando cibi piccanti o alcolici, è molto probabile che la sudorazione nel corso delle ore notturne diventi eccessiva.

Meglio optare per una cena leggera, tra l’altro consumata almeno due ore prima di andare a dormire, in maniera tale da non sovraccaricare l’organismo durante il sonno.

Incubo improvviso

Se ci si sveglia di soprassalto, per via di un brutto sogno, si può arrivare a somatizzare lo spavento, con battito cardiaco accelerato e sudorazione eccessiva.

Solitamente si tratta di episodi che non devono destare preoccupazione.

Ansia

Se invece l’aumento della sudorazione notturna è sistematico o comunque molto frequente, allora è possibile che l’ansia ci stia giocando brutti scherzi. Infatti, se l’ormone dello stress aumenta la sua concentrazione nel sangue, l’organismo reagisce e aumenta anche il dispendio energetico.

Ecco allora che la sudorazione ha lo scopo di abbassare la temperatura interna corporea.

Depressione

Chi assume dei farmaci antidepressivi potrebbe incorrere in alcuni effetti collaterali, come la sudorazione notturna, dovuta all’innalzamento dei livelli di adrenalina nell’organismo.

A questo punto, è sempre meglio confidarsi con un medico.

Fare sport in serata

Non ci sono controindicazioni alla pratica sportiva nel tardo pomeriggio o alla sera, però bisogna tener conto del fatto che il metabolismo aumenta e si potrebbe avvertire più calore in serata.

Meglio cercare di rilassarsi già due ore prima di coricarsi, per ovviare all’inconveniente.

Ipoglicemia

Se stai assumendo farmaci per il diabete, potrebbe essere che il livello degli zuccheri nel sangue si è abbassato troppo e quindi compare la sudorazione all’improvviso.

Problemi ormonali

Potrebbe trattarsi di un sintomo legato ai problemi della tiroide. Solitamente è l’ipertiroidismo che porta a queste sudorazioni notturne eccessive, in abbinamento anche a sbalzi d’umore e senso di stanchezza generale.

Anche le donne in menopausa però devono fare i conti che sbalzi ormonali non indifferenti per l’organismo, che reagisce con le famigerate “vampate”, anche durante il sonno.

Reflusso

Chi ne soffre, lo sa. Il sonno può risultare disturbato dalla sudorazione durante la notte o dal bruciore di stomaco.

Febbre o infezioni

Può trattarsi di una qualsiasi infezione (anche quella da Covid) a cui il corpo reagisce con la febbre e quindi con una sudorazione eccessiva, durante la notte.

Iperidrosi

Chi soffre di questo disturbo lo sa già e quindi non si stupisce delle sudorazioni notturne. Alcune persone sono portate a sudare in maniera eccessiva, ad esempio ai palmi delle mani o ai piedi, addirittura sul cuoio capelluto e in maniera abbondante, nelle ascelle.

Quando la sudorazione deve preoccupare

Infine, c’è un’ultima possibile causa legata all’eccessiva e costante sudorazione durante la notte ed è rappresentata dalla presenza di malattie e patologie non diagnosticate.

In genere, questi episodi di sudorazione notturna non sono motivo di allarme, soprattutto se riconducibili al caldo, al cibo pesante, all’abuso di alcol e via di seguito.

Se però si accende un campanello di allarme, allora è doveroso consultare un medico. Infatti, il fatto di sudare tanto di notte potrebbe avere una correlazione anche con alcune patologie o forme tumorali come:

• linfoma

• tumore della ghiandola surrenale

• lesione del midollo spinale

• sindrome carcinoide, un disturbo ormonale del tratto digestivo.

Il consiglio è di rivolgersi al medico di fiducia per qualche esame di approfondimento.