Almeno una volta nella vita ti sarà capitato di sentir parlare di propoli o di aver fatto ricorso a prodotti che la contenevano magari per contrastare fastidiosissimi mal di gola e primi sintomi influenzali.

Questa ha infatti ottime proprietà anti infiammatorie e non solo: questa è ricca anche di vitamine, minerali e flavonoidi che possono contribuire ad offrire altri benefici alla nostra salute, oltre al corpo e per la pelle.

Ma quali sono tutti i benefici e le sue proprietà?

Scopriamoli insieme.

Propoli, tanti i benefici e le sue proprietà: ecco a cosa serve

Non solo miele. Le api oltre a donarci questo meraviglioso prodotto, ci regalano anche un altro vero e proprio tesoro: la propoli.

Si tratta di una sostanza resinosa, raccolta dalle api dai vari alberi utilizzata da secoli per le sue proprietà antibatteriche, antiossidanti e antiinfiammatorie.

Conosciuta anche come "l'oro delle api", ha origini molto antiche e una storia molto affascinante, il nome deriva dal greco “pro polis”, che tradotto significa “in difesa della città”.

A produrla come abbiamo detto le api che raccolgono le resine dai pioppi e dalle conifere, come l'abete e i pini.

Tali resine portate nell’alveare subiscono un processo di trasformazione che dà vita alla propoli. Questa costituisce una barriera protettiva dell’alveare e la sua colorazione varia dal marrone chiaro al marrone intenso.

Funge da "cemento" naturale, per sigillare piccole aperture e fessure dell'alveare, così da proteggerlo da attacchi di agenti esterni.

La propoli è dunque un ottimo prodotto per la nostra salute perché ha poteri antibatterici, antivirali, antifungine.

Viene utilizzata per contrastare, dal raffreddore all’herpes labiale ma tanti sono le proprietà, i benefici della propoli note dall’antichità.

Composta da varie resine, cera d’api, polline e oli essenziali, la propoli viene utilizzata per curare piccole ferite, mantenere l’igiene orale e alcuni studi hanno evidenziato riscontri positivi contro la glicemia, per la riduzione dei sintomi dell’allergia, per la prevenzione dell’influenza ma anche del Covid 19.

Gli studi hanno dimostrano che la propoli ha:

• un effetto antibiotico contro vari batteri patogeni come Staphylococcus aureus e Salmonella enteritidis;

• effetti antinfiammatori e di influenza sul sistema immunitario;

• effetto antiossidante, di protezione contro i radicali liberi ;

• effetto antidepressivo.

Inoltre è molto utile per chi soffre di parodontite, Faringiti e tosse perché ricopre il rivestimento interno della gola distrugendo i microbi mentre lenisce la gola.

Propoli, effetti anche nel lungo periodo

Tra i benefici della propoli, tra i meno conosciuti c’è la capacità di agire come cicatrizzante e antisettico. Applicato sulla pelle, combatte efficacemente alcune infezioni come micosi e la candida ma aiuta anche a cicatrizzare anche piccole ferite e abrasioni.

Nel lungo periodo la propoli ha effetti positivi anche sul metabolismo, infatti alcune ricerche hanno evidenziato che un'assunzione regolare di propoli regolarizza i livelli di grasso nel sangue.

Ciò previene complicazioni cardiache e circolatorie. La propoli in soluzione alcolica è anche utile per afte, ascessi, dolori dentali e gengivite.

Come e quando prendere la propoli?

La propoli si può usare come integratore orale, come collutorio o come topico.

Si può trovare in diversi formati e in varie formulazioni: pura e grezza, in granuli o come integratori alimentari (la tintura di propol)i.

Ma l’utilizzo della propoli più comune e commerciale è sotto forma di tintura e estratto glicerico.

Questa è ottenuta facendo macerare la resina in apposite soluzioni, alcoliche o senza.

Ma come si usa? Semplicemente miscelandole le gocce di propoli in bicchier d’acqua o in una tisana tiepida magari con l’aggiunta di miele.

Comunque prima di usarla è meglio chiedere il parere del medico per assicurarsi che non ci siano controindicazioni con altri farmaci usati.

Si può assumere propoli tutti i giorni, in una dose non superiore ai 400 a 500 mg.

La propoli è sconsigliata per le persone con un’allergia nota alle punture di api o vespe o con allergie al miele e alla pappa reale.