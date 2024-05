Gli animalisti hanno ottenuto una piccola vittoria: il Ministero della Salute ha stabilito che il puppy yoga è illegale. I cuccioli di cane non possono essere utilizzati nelle palestre o nei centri sportivi, ne va del loro benessere psico-fisico.

Il puppy yoga è illegale: lo ha stabilito il Ministero della Salute

Negli ultimi tempi è diventato di gran moda il puppy yoga, tanto che sui social sono diventati virali video di adulti intenti a fare ginnastica in compagnia di cuccioli. Le immagini sono immediatamente diventati virali, provocando l’ira degli animalisti. Grazie a Striscia la Notizia sono saltati fuori retroscena che avrebbero dovuto far accapponare la pelle anche a coloro che non amano troppo gli animali. I cagnolini in questione vengono sballottati dagli allevatori da un centro sportivo all’altro, spesso trasportati in pessime condizioni. Tutto questo per il benessere degli umani che pagano fior fior di euro per la loro seduta di puppy yoga.

Gli animalisti, fortunatamente, non sono stati con le mani in mano. L’associazione Lndc Animal Protection ha presentato una denuncia per possibile maltrattamento alla procura di Milano. Nel frattempo, però, si è pronunciato il Ministero della Salute. Con una nota del 29 aprile 2024, si è stabilito che il puppy yoga è illegale perché “gli interventi assistiti con animali non possono essere fatti con cuccioli ma solo con soggetti adulti, condizione necessaria per tutelare la loro salute e il loro benessere“.

A partire dal 29 aprile 2024, quindi, il puppy yoga è illegale e non si può svolgere in nessun centro sportivo d’Italia. In attesa di una risposta dalla procura di Milano per la denuncia di possibile maltrattamento, la Lndc Animal Protection si dice soddisfatta della vittoria ottenuta con il Ministero della Salute. Piera Rosati, presidente dell’associazione, ha dichiarato:

Vittoria, le nostre azioni hanno fatto centro. Continueremo a rimanere vigili su questo fronte e a combattere verso ogni forma di maltrattamento e sfruttamento degli animali. Chiediamo ad Asl e cittadini di segnalare tempestivamente queste attività in tutta Italia ad autorità e polizia.

Puppy yoga illegale: cosa succede adesso?

Grazie alla nota del Ministero della Salute del 29 aprile 2024, il puppy yoga è illegale. Considerando che, specialmente nel Belpaese, il detto fatta la legge trovato l’inganno non è solo un modo di dire, la vigilanza deve essere massima. Questo significa che le associazioni animaliste continueranno a tenere sotto controllo la situazione e chiunque venga a conoscenza di situazioni dubbie è chiamato a denunciare i responsabili alle forze dell’ordine. Enrico Moriconi, veterinario etologo consulente della Lndc, ha dichiarato:

Questo è un risultato molto significativo. Viene confermato dal Ministero della Salute ciò che abbiamo sostenuto sin dall’inizio. L’illegalità dell’utilizzo dei cuccioli in queste pratiche. Desidero sottolineare la motivazione alla base della nostra denuncia: la tutela degli animali e del loro benessere. L’utilizzo degli animali rientra perfettamente negli interventi assistiti con animali (Iaa). Non è vero che esiste un vuoto normativo. E’ invece evidente che, rientrando di legge in quell’ambito, possono essere impiegati solo animali adulti non inferiori a un anno, previa formazione. (…) Impedire la sofferenza degli animali è il nostro principale obiettivo. Il fatto che il fenomeno del Puppy yoga sia balzato alla cronaca ha accelerato il processo di denuncia e segnalazione. Sarà compito degli organi deputati al controllo e alla vigilanza fare in modo che queste iniziative a danno degli animali non proseguano. Saranno i colleghi stessi e gli organi di polizia a monitorare i territori.

Ricordiamo che, grazie alle indagini, si è scoperto che molti cuccioli utilizzati per il puppy yoga avevano soltanto 42 giorni di vita. Questo significa che i cagnolini non avevano neanche terminato la profilassi vaccinale.