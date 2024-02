Quali interventi di chirurgia plastica sono mutuabili? 7 operazioni convenzionate

Il ricorso alla chirurgia estetica per ridurre difetti o migliorare alcuni aspetti fisici del proprio corpo è sempre più frequente. È ovvio però che questa tipologia di operazione, nella maggior parte dei casi, comporta dei costi ingenti. Tuttavia, anche se questo dettaglio è poco noto, per alcune operazioni estetiche è possibile ottenere agevolazioni ed esenzioni. Viene dunque spontaneo chiedersi quali interventi di chirurgia plastica sono mutuabili e quali no.

In alcuni specifici casi, gli interventi di chirurgia plastica sono infatti convenzionati con il SSN (acronimo di Servizio Sanitario Nazionale). Parliamo, ovviamente, di interventi che non sono puramente estetici, ma che hanno a che fare col benessere, anche psichico e non solo fisico, del paziente. In questi casi, l’intervento è convenzionato, ed è possibile sostenerlo gratuitamente o pagando solamente il ticket sanitario.

Ma quali sono esattamente gli interventi di chirurgia plastica mutuabili? Scopriamo insieme l’elenco delle operazioni convenzionate con il SSN.

Ecco quali interventi d chirurgia plastica sono mutuabili

Come già anticipato, per poter rientrare tra le operazioni convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l’intervento in questione deve essere mirato al ripristino del benessere psichico e fisico del paziente.

Quindi, per chi si domanda quali interventi di chirurgia plastica sono mutuabili, è innanzitutto necessario citare le operazioni legate al ripristino delle funzionalità e dell’aspetto di diverse parti del corpo. Dunque, in caso di traumi o ustioni che abbiano causato modifiche funzionali o nell’aspetto, è possibile ricorrere ad interventi convenzionati.

Allo stesso modo, anche le modifiche derivanti da patologie, se minano la funzionalità o l’aspetto standard di una o più parti del corpo, permettono di accedere ad interventi di chirurgia plastica mutuabili.

Questi gli interventi mutuabili e convenzionati col SSN:

• rinoplastica

• blefaroplastica

• lipolifting

• mastectomia

• chirurgia bariatrica

• otoplastica

• ricostruzione per labiopalatoschisi.

Tra gli interventi di chirurgia plastica mutuabili abbiamo dunque la rinoplastica, nel caso di traumi, ma anche per affezioni congenite. Qualora la regolare respirazione sia compromessa, l’intervento prevede la convenzione col SSN.

Allo stesso modo, anche interventi di blefaroplastica per migliorare la capacità visiva, o il lipolifting per poter ovviare a modifiche corporee da traumi, rientrano tra le operazioni mutuabili.

Interventi di chirurgia plastica mutuabili: mastectomia e mastoplastica

Tra gli interventi di chirurgia plastica mutuabili rientrano anche quelli legati al seno, purché siano legati a finalità che hanno a che fare con la salute.

È quindi possibile accedere a interventi in convenzione se legati a neoplasie maligne: in questi casi, si può ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale sia per la riduzione che per la mastectomia per la rimozione totale.

Inoltre, se a seguito dell’intervento si vorrà poi ricorrere a successiva mastoplastica, anche questa sarà accessibile in convenzione col SSN.

La stessa possibilità è data anche in caso di traumi o malformazioni presenti alla nascita, che comportino danni alla paziente e che necessitano quindi di trattamento chirurgico.

Altre operazioni convenzionate con il SSN

Inoltre, per coloro che si domandando quali interventi di chirurgia plastica sono mutuabili, abbiamo tutta una serie di operazioni chirurgiche che riguardano la correzione di diverse affezioni e malformazioni.

Tra questi, la chirurgia bariatrica: nel caso di obesità di gravissima entità, per la riduzione del peso è possibile ricorrere a questa tipologia di intervento in convenzione col SSN. Anche operazioni successive, come quelle legate alla ricostruzione addominale, possono godere della convenzione col Servizio.

Infine, tra gli interventi di chirurgia plastica mutuabili abbiamo sia l’otoplastica per la correzione a seguito di malformazioni o incidenti, sia l’intervento di ricostruzione per le labiopalatoschisi.

