Dimmi quanti anni hai e ti dirò quanta attività fisica fare: ecco cosa dovresti sapere

L'OMS dà consigli preziosi in merito alla quantità di attività fisica da svolgere in base all'età. Con l'avanzare degli anni il tuo corpo non è più lo stesso, ma anche da giovani è meglio non esagerare: ecco cosa devi sapere.

Quanta attività fisica bisogna fare al giorno in base all'età? L'importanza dell'attività fisica nella vita di ognuno di noi è un fatto ormai ben noto. Mantenersi in forma e svolgere regolarmente esercizio fisico non solo contribuisce al benessere generale del corpo, ma può anche aiutare a prevenire una serie di malattie croniche, come le malattie cardiache, l'obesità e il diabete.

Tuttavia, la quantità di attività fisica necessaria può variare in base all'età di una persona. È importante sapere quanto tempo dedicare all'esercizio fisico in base alla nostra fascia d'età, in modo tale da trarre i massimi benefici dall'allenamento e preservare la nostra salute generale.

Età e attività fisica: ecco quanto movimento fare durante il giorno

L'OMS chiarisce quanta attività fisica bisogna fare al giorno in base all'età. Secondo le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, gli adulti tra i 18 e i 64 anni dovrebbero dedicare almeno 150 minuti a settimana all'attività aerobica di intensità moderata o 75 minuti di attività aerobica di intensità vigorosa.

Inoltre, è raccomandato svolgere attività di rinforzo muscolare almeno due volte a settimana, coinvolgendo tutti i principali gruppi muscolari. Quali sono, invece, le regole da seguire per i bimbi e gli adolescenti? Vediamo cosa rivela l'OMS.

Quanta attività fisica fare al giorno in base all'età? Ecco le regole per bimbi e adolescenti

La situazione è leggermente diversa per i bambini e gli adolescenti. Secondo le linee guida dell'OMS, i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni dovrebbero dedicare almeno 60 minuti al giorno all'attività fisica di intensità moderata a vigorosa. Ciò dovrebbe includere una combinazione di attività aerobiche come camminare, correre, nuotare o giocare, e attività ad alta intensità per il rinforzo muscolare e l'aumento della densità ossea.

I bambini di età inferiore ai 5 anni, invece, dovrebbero essere incoraggiati a muoversi per diverse ore al giorno in modo non strutturato, attraverso il gioco attivo. Inoltre, i bambini sotto i 2 anni non dovrebbero essere esposti a schermi elettronici o sedentarietà prolungata.

Per quale ragione si danno regole diverse a bambini e adulti

La ragione di queste raccomandazioni specifiche è che il nostro corpo cambia nel corso degli anni e, a seconda dell'età, ha un bisogno differente di attività fisica.

Mentre gli adulti devono coniugare l'attività fisica a innumerevoli responsabilità e molti altri impegni quotidiani, i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di muoversi frequentemente per favorire una crescita e uno sviluppo sani.

Quali benefici offre l'attività fisica

Restare in movimento può avere numerosi benefici per tutte le fasce d'età: per questo motivo, è importante stabilire quanta attività fisica fare al giorno. Oltre a migliorare la forza muscolare, la resistenza cardiorespiratoria e la flessibilità, l'esercizio fisico regolare può aiutare a mantenere un peso sano e ridurre il rischio di malattie croniche, come il diabete e le malattie cardiache. Inoltre, l'attività fisica può contribuire a migliorare le capacità cognitive e l'umore, riducendo il rischio di depressione e ansia.

Tuttavia, ci sono alcuni falsi miti che è meglio abbattere ed è altrettanto importante evitare di eccedere con l'attività fisica. Opportuno, al contrario, cercare un equilibrio adeguato sapendo che, secondo gli studi recenti, in alcuni casi l'attività fisica non fa vivere più a lungo. Un allenamento troppo intenso e prolungato o l'impegno costante in attività ad alta intensità possono portare a lesioni e sforzo eccessivo per il corpo, soprattutto per gli adolescenti in piena crescita. Pertanto, si consiglia di farsi seguire da esperti che possano suggerire specifiche tipologie di allentamento.