La rabbia può aumentare il rischio di infarto e ictus? La sconcertante scoperta fatta da un team di ricercatori alimenta le preoccupazioni. Come sostengono tutti gli psicologi, la negatività ha delle ripercussioni non solo sulla psiche dell’essere umano, ma anche sulla sua salute fisica. Emozioni come la rabbia, il disprezzo, il risentimento sono deleterie soprattutto per chi le prova. E ora abbiamo la conferma da parte della comunità scientifica. Un recente studio, infatti, ha dimostrato che la rabbia può incidere sulle probabilità di incorrere in patologie cardiovascolari, che possono portare a ictus e infarto. Non a caso, la rabbia è il sentimento che più di tutti incide negativamente sulla psiche, molto più di ansia e tristezza.

La rabbia causa infarto? Ecco tutti i rischi

Uno studio condotto da un team di scienziati del Centro Medico dell’Università di Amsterdam, chiamato Integrin-Dependent Cell-Matrix Adhesion in Endothelial Health and Disease, aveva valutato l’impatto di rabbia, tristezza e ansia sulla salute dell’uomo. È stato scoperto che compromettere il rilassamento dei vasi sanguigni accelera il rischio di aterosclerosi, una condizione patologica che coinvolge le pareti delle arterie, le quali iniziano a perdere la loro elasticità a causa dell’accumulo di grasso. Le pareti quindi si irrigidiscono, restringendo il volume delle arterie.

L’aterosclerosi è legata al rischio di infarto e ictus, due eventi di natura cardiovascolare che possono portare anche alla morte. Provare rabbia anche per brevi periodi può portare alla compromissione dei vasi sanguigni che fanno più fatica a rilassarsi. In questo modo, le probabilità di innescare una patologia cardiaca sono alte.

Lo studio

Nuovi risultati sono emersi da un più recente studio svolto da un team dell’Università Columbia di New York, in sinergia con vari istituti. Tra i tanti centri di ricerca coinvolti, compaiono il Dipartimento di Intelligenza Artificiale e Salute Umana della Scuola di Medicina Icahn Mount Sinai, l’Università di St. John e la Scuola di Medicina dell’Università di Yale. A coordinare la ricerca è stato Daichi Shimbo, docente dell’Università di New York.

Sono stati esaminati 300 persone di età media di 26 anni senza nessuna storia pregressa di malattie cardiovascolari, diabete e altre patologie. A loro è stato chiesto di eseguire quattro compiti emotivi, con l’obiettivo di suscitare rabbia, tristezza, ansia e un’emozione neutra utilizzando uno specifico protocollo chiamato PUME. Ne è emerso che la rabbia è in grado di compromettere temporaneamente la capacità dei vasi sanguigni di rilassarsi, fino a un massimo di 40 minuti. Al contrario, l’ansia e la tristezza non hanno provocato lo stesso effetto. Pertanto, oltre a evitare di mangiare alcuni cibi e fare attività fisica, per prevenire il rischio di infarto è importante anche tenere sotto controllo le proprie emozioni, evitando di arrabbiarsi troppo di frequente (soprattutto se si tratta di sciocchezze).