Radon: perché è così pericoloso? Ecco cos'è, dove si trova e i suoi effetti sulla salute

Il radon è un gas nobile di origine naturale, la cui radioattività fu scoperta nel 1896 dal fisico francese premio Nobel Henri Becquerel. È presente nella crosta terrestre e la sua principale sorgente è proprio il suolo, ma può trovarsi anche all'interno di rocce. Per questo motivo, alcuni materiali edili che derivano da rocce vulcaniche costituiscono ulteriori sorgenti di radon. Si tratta di un gas che può disperdersi nell'aria o nell'acqua, per cui all’aperto la sua concentrazione non raggiunge livelli elevati. Tuttavia, il rischio per l'uomo si presenta quando la sua concentrazione raggiunge determinati valori nei luoghi chiusi, come abitazioni, uffici e scuole. Scopriamo perché il radon è pericoloso e quali possono essere gli effetti sulla salute.

Sommario:

1. Radon, perché è pericoloso? 2. Dove si trova il radon in casa? 3. Come capire se ho il radon in casa? 4. Perché il rischio del Radon è sottovalutato?

Radon, perché è pericoloso?

Il radon è pericoloso perché chi ne viene esposto in determinate quantità e per un periodo di tempo prolungato può avere delle conseguenze molto critiche sul suo organismo.

Il principale effetto legato all'inalazione del gas è un aumento significativo del rischio di tumore polmonare. È infatti la seconda principale causa di neoplasie ai polmoni dopo il fumo.

In realtà, il pericolo per la salute dell’uomo deriva dai prodotti di decadimento del radon che si attaccano al particolato dell’aria e penetrano nel nostro organismo tramite le vie respiratorie.

Quando questi elementi si insidiano sulla superficie dei tessuti polmonari possono provocare un danno al Dna delle cellule, a cui può seguire lo sviluppo di un processo cancerogeno.

Dove si trova il radon in casa?

Generalmente, il rischio di esposizione al radon è più elevato nei luoghi chiusi, come gli uffici, le scuole e anche le case.

La concentrazione è legata alla quantità di uranio presente nel terreno su cui è stato costruito l'immobile. Il gas, infatti, migra dal suolo e penetra nelle strutture degli edifici attraverso gli impianti idraulici, elettrici e termici, le fessure e gli attacchi delle pareti al pavimento.

Solitamente, quindi, i livelli di radon tendono a essere più alti in cantine e seminterrati, così come nei piani bassi.

Come capire se ho il radon in casa?

Il livello di concentrazione di radon difficilmente è stabile. Subisce molte variazioni tra giorno e notte, estate e inverno e in relazione alle condizioni meteorologiche.

A causa di queste fluttuazioni, per avere dei dati attendibili sulla concentrazione media di radon in un edificio è necessario fare più rilevazioni in un arco di tempo esteso, preferibilmente un anno.

Per fare le misurazioni si utilizzano dei dispositivi appositi, chiamati dosimetri, che contengono un materiale sensibile alle radiazioni e consentono di rilevare se il gas è presente (ed eventualmente in quali quantità).

Perché il rischio del radon è sottovalutato?

Il pericolo rappresentato dal radon viene spesso sottovalutato perché è occulto. Il radon è un gas inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai sensi dell'uomo.

Purtroppo però i suoi effetti sulla salute sono molto invasivi. Come sopracitato, il radon provoca un aumento del rischio di contrarre neoplasie polmonari. Infatti, in Italia l’esposizione al radon è responsabile di circa 3.200 casi di tumore polmonare all’anno.

Inoltre, due studi pubblicati dall'American Academy of Neurology dimostrano che il contatto con livelli medi o elevati di questo inquinante è associato anche a un aumento del rischio di ictus, in particolare nelle donne.