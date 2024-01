Prostata ingrossata, cos'è l'intervento a cui sarà sottoposto re Carlo e quali i sintomi

Dopo il ricovero di Kate, anche Re Carlo III deve sottoporsi a un intervento e c'è massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Le preoccupazioni non mancano, ma di cosa si tratta esattamente? Ecco cosa si sa.

Re Carlo III deve essere operato per un ingrossamento della prostata. In particolare, questa malattia viene definita ipertrofia prostatica ed è una condizione che devono affrontare quasi tutti gli uomini con il superamento degli 80 anni.

Tuttavia, solo la metà mostra disturbi effettivamente correlati all'ingrossamento della ghiandola prostatica e di questi il 50% necessita di un trattamento mirato di natura farmacologica o addirittura chirurgica. Analizziamo nel dettaglio qual è la malattia di re Carlo e scopriamo quali sono i principali sintomi.

Cos'è l'ipertrofia prostatica, la malattia che ha colpito re Carlo

Re Carlo III verrà operato a causa di un ingrossamento della prostata, che secondo i media dovrebbe tenerlo in ospedale e lontano dagli impegni reali per circa un mese.

La malattia che lo ha colpito è l'ipertrofia o iperplasia prostatica, una patologia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica. L'aumento di volume di questa ghiandola è dovuto a un aumento del numero di cellule prostatiche epiteliali e stromali, ma anche alla formazione dei noduli.

La crescita, in particolare, avviene nella zona di transizione della prostata, comprimendo l'uretra prostatica e ostacolando la fuoriuscita dell'urina. Si tratta di una malattia molto comune negli uomini dopo i 70 e gli 80 anni di età. Tuttavia, produce sintomi solo nella metà dei soggetti.

Tale ingrossamento non deve destare un eccessivo allarme, perché si tratta di una patologia benigna e reversibile. Gli studi scientifici, infatti, non hanno accertato alcuna correlazione tra iperplasia prostatica e carcinoma, anche se le due patologie possono coesistere.

Spesso, per la diagnosi dell'ipertrofia prostatica, è sufficiente una visita urologica. Inoltre, per avere un quadro più completo, il medico può richiedere altri esami utili a monitorare il flusso urinario.

Quali sono i sintomi dell'ipertrofia prostatica?

Il principale fattore associato all'ipertrofia prostatica è l'invecchiamento, ma devono essere tenuti in considerazione anche i cambiamenti ormonali legati all'età adulta.

Inoltre, studi scientifici e genetici hanno dimostrato l'esistenza di una predisposizione genetica e di familiarità. L'ingrossamento della ghiandola prostatica è generalmente associato a 2 sintomi:

1. sintomatologie urinarie ostruttive: la compressione sul carattere uretrale complica il processo di minzione, con un incompleto svuotamento della vescica, un flusso urinario debole e uno sforzo nella minzione 2. sintomatologie urinarie irritative, che possono essere: • pollachiuria: frequenza nell'urinare

• nicturia: aumento del fabbisogno di minzione nel corso della notte

• urgenza minzionale: necessità di svuotare la vescica

• bruciore mentre si urina

Come prevenire l'ingrossamento della prostata

La prevenzione dell'ingrossamento della prostata consiste in una diagnosi precoce che si ottiene sottoponendosi a controlli periodici dopo i 40-50 anni di età.

È importante seguire un'alimentazione corretta, varia ed equilibrata a base di:

• frutta e verdura

• cereali integrali

• povera di grassi saturi (carne rossa, formaggi e fritti)

• acqua, almeno 2 litri al giorno

Quali trattamenti adottare e quando è necessario l'intervento chirurgico

I principali trattamenti da adottare in caso di ipertrofia prostatica sono:

• terapia farmacologica : ci sono alcuni farmaci specifici che consentono di alleviare i disturbi urinari associati all'ingrossamento della prostata, anche se è importante tenere in considerazione alcuni fenomeni collaterali (calo del desiderio sessuale)

• tecniche endoscopiche : se l'ingrossamento della prostata provoca un'ostruzione urinaria è necessario un intervento chirurgico disostruttivo . Le tecniche endoscopiche, in particolare, risultano meno invasive. Infatti, si procede alla resezione della parte centrale della ghiandola, responsabile dell'ostruzione e della sintomatologia a essa associata

• Laser ad Olmio (HOLEP): dagli anni '90 è stata introdotta una nuova tecnica di trattamento dell'ingrossamento della prostata legato all'utilizzo del laser.

Si tratta di una cura poco invasiva, indolore e ben tollerata dal paziente. I vantaggi di questo metodo, inoltre, sono numerosi:

1. possibilità di intervenire anche su prostate molto voluminose 2. rimozione del catetere vescicale dopo 24 ore dall'intervento 3. riduzione di perdite ematiche 4. riconoscimento tempestivo di tumori prostatici

Re Carlo III operato: le reazioni della famiglia reale e del popolo londinese

Si tratta di giorni molto complicati per il popolo londinese e soprattutto per la famiglia reale, che ha dovuto far fronte ad alcuni eventi particolarmente rilevanti. Il primo ha riguardato Kate Middleton, da poco operata all'addome.

Poco dopo, però, è stato comunicato che anche per Re Carlo è necessario un intervento chirurgico, a causa dell'ingrossamento della prostata. Tuttavia, a differenza di quanto successo con i sudditi precedenti, Re Carlo ha voluto rendere note le sue condizioni di salute, dando un segnale importante all'opinione pubblica.

Buckingam Palace ha affermato che si tratta di un intervento poco invasivo e leggero. A tranquillizzare il popolo londinese, inoltre, è stata la stessa regina Camilla, che ha sottolineato la voglia di Carlo di tornare il prima possibile al suo lavoro.