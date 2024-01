Questo inestetismo riguarda anche le tue unghie? Ecco cosa significa e quando preoccuparsi

Le righe verticali sulle unghie sono un disturbo comune che può avere diverse cause e origini. A seconda della causa, possono essere semplici imperfezioni o indicatori di patologie più rilevanti. Le striature si presentano come linee o solchi sgradevoli sulla superficie dell'unghia, che possono essere orizzontali o verticali rispetto alla linea di crescita ungueale. Ecco allora cosa significa avere righe verticali sulle unghie e quando è necessario un controllo più approfondito. Ma niente paura! Prima di allarmarti, leggi attentamente.

Hai righe verticali sulle unghie? Ecco cosa significa

In alcuni casi, le righe verticali sulle unghie sono solo un inestetismo dovuto a cause banali. In altri, tuttavia, possono essere un sintomo di problemi di salute più significativi. Per una corretta diagnosi e un trattamento adeguato, è essenziale consultare un dermatologo. L'esame dell'unghia e una dettagliata anamnesi sono fondamentali per comprendere la causa del disturbo e per scegliere la cura più appropriata.

Da notare che sono in particolare le persone anziane a presentare spesso unghie con sottili righe verticali. In tal caso, l'increspatura dell'unghia è un fenomeno legato al processo naturale di invecchiamento, dovuto principalmente all'atrofizzazione della matrice ungueale.

Cosa bisogna fare se le unghie sono rigate

Chiarito che le unghie rigate verticalmente possono derivare da vari fattori, facciamo luce su un grande dubbio: la presenza di righe verticali e unghie fragili non rappresenta un'urgenza medica.

Ciò nonostante, è importante consultare tempestivamente il medico curante per ottenere una diagnosi sulla possibile correlazione con una patologia.

Righe sulle unghie e possibili malattie

Ci sono diverse malattie che possono essere associate a unghie rigate verticalmente. Tra le principali patologie legate a questo problema ci sono:

• eczema

• anemia

• dermatite

• artrite reumatoide

• ipotiroidismo

• psoriasi

• onicofagia, la compulsione a mangiarsi le unghie

• lichen planus

• disturbi dell’alimentazione (bulimia e anoressia nervosa)

• la Sindrome nail-patella (NPS).

È importante ricordare che questa lista non è esaustiva e che è sempre consigliabile consultare il proprio medico di fiducia se i sintomi persistono.

Rimedi utili

I rimedi per migliorare le unghie rigate verticalmente sono vari e da decidere sotto parere medico. In generale, l'uso di pomate e lozioni a base di oli vegetali naturali può rendere le unghie più morbide e idratate, favorendo così la guarigione.

Inoltre, il medico può prescrivere integratori a base di biotina (vitamina H appartenente al complesso delle vitamine B, nota anche come vitamina B8), per migliorare la resistenza delle unghie. Altri rimedi come il silicio organico o lo zolfo possono essere considerati utili per la guarigione. Indossare guanti prima di immergere le mani nell'acqua ed evitare di tenerle a lungo in mare, piscina o sotto un rubinetto aperto sono altri consigli particolarmente preziosi. Meglio anche non applicare smalti e solventi.

Perché fare attenzione alla salute delle unghie

In conclusione, le unghie sane sono un segno di buona salute generale del nostro corpo. Ma perché le unghie sono rigate e quando c'è da preoccuparsi? Come abbiamo visto esistono varie ragioni, tra cui il rischio di cancro a causa dell'essiccatore dello smalto per unghie. Pertanto, se le unghie mostrano segni di discromie, fragilità o microfratture, potrebbe essere un segnale di un problema di salute sottostante.

È importante prestare attenzione ai cambiamenti nelle condizioni delle unghie.. Inoltre, mantenere unghie e cuticole ben curate e seguire una dieta equilibrata può aiutare a mantenerle in buona salute.