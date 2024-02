Solo 2 minuti e pochi ingredienti: unisci rosmarino e aloe per scoprirne i benefici

I capelli sono croce e delizia per molte persone. Spesso non si ha il tempo necessario per curarli a dovere, spuntarli e fare trattamenti mirati. La frenesia di tutti i giorni non consente di dedicare il giusto tempo a questa parte del nostro corpo. Pertanto, spesso i capelli appaiono spenti, grassi e fanno fatica a crescere. Si pensa erroneamente che per prendersi cura della propria chioma bisogna spendere molti soldi, ma in realtà non è così. Basta applicare qualche vecchio metodo della nonna con ingredienti facilmente reperibili per avere capelli da urlo. Prova, per esempio, rosmarino e aloe, che per i capelli sono un vero toccasana: ecco come si usa questa miscela.

Sommario:

1. Rosmarino e aloe per i capelli: come si usa e come fare lo shampoo 2. Maschera per capelli con aloe e rosmarino 3. Altri metodi per favorire la crescita dei capelli 4. Come si usa l'aloe vera per i capelli? 5. Quanto tenere l'aloe vera sui capelli? 6. Come usare il rosmarino per la crescita dei capelli?

Rosmarino e aloe per i capelli: come si usa e come fare lo shampoo

Un trucchetto davvero semplice ed efficace per avere capelli sani è fare uno shampoo fai da te in casa, usando proprio il rosmarino e il gel di aloe. Per la preparazione occorrono i seguenti ingredienti:

• rosmarino

• due cucchiai di gel di aloe

• 30 gocce di olio di mandorle

• 100 ml di acqua

• 300 ml di shampoo neutro

• cipolla

Il procedimento prevede di mixare la cipolla, aloe, acqua e rosmarino. Il composto ottenuto dovrà essere filtrato in un colino. Successivamente, si aggiunge lo shampoo e l'olio di mandorle. Si mescola di nuovo il tutto e il prodotto è pronto a essere utilizzato.

Si può applicare il prodotto due volte a settimana, ogni tre giorni e il risultato sui capelli non tarderà ad arrivare.

Maschera per capelli con aloe e rosmarino

Lo shampoo non è l'unica cosa che è possibile fare con questi due ingredienti. In alternativa, è possibile fare una bella maschera idratante per i capelli. Occorrono:

• due cucchiai di olio di oliva

• cinque cucchiai di gel di aloe vera

• cinque gocce di olio di rosmarino

Per quel che concerne il procedimento, si mescolano tutti gli ingredienti in una ciotola e si applica il composto sui capelli, partendo dal cuoio capelluto fino alle punte. Poi si lascia agire per un quarto d'ora. Successivamente, si può procedere a fare lo shampoo. Questa maschera può essere applicata una volta a settimana e ha il beneficio di eliminare le impurità dal capello, rendendolo più forte.

Altri metodi per favorire la crescita dei capelli

L'aloe e il rosmarino non sono gli unici ingredienti disponibili in natura che possono essere usati per la cura dei capelli. Un altro prodotto dai mille benefici è il tè verde. Ricco di antiossidanti, favorisce la crescita dei capelli. Si prepara come se fosse una normale tazza di tè. Anziché berlo, però, lascialo raffreddare. Una volta raggiunta la temperatura ambiente, si procede con l'applicazione sui capelli. Ideale è farlo sotto la doccia. Si può ripetere l'operazione circa due volte a settimana.

Anche la cipolla può essere usata per la cura dei capelli. Usata nella medicina naturale per molti usi, tra cui la cura delle ferite, sui capelli si può usare il suo succo partendo dal cuoio capelluto. Si lascia in posa per 30 minuti e dopo si sciacqua con abbondante acqua. Il procedimento può essere ripetuto due volte a settimana.

Come si usa l'aloe vera per i capelli?

Usare l'aloe vera sui capelli è davvero facile. È utile per favorire la crescita dei capelli e - al contempo - ne contrasta la caduta. Inoltre, dona freschezza alla tua chioma, rafforza il cuoio capelluto e, grazie alla sua azione lenitiva e alle sue proprietà antinfiammatorie, calma fastidi e prurito. Aiuta a tenere pulita la cute, prevenendo la forfora e rimuovendo le impurità.

Come usare un vero e proprio alleato per la salute dei tuoi capelli? Ti basta estrarre il gel dalle foglie di aloe. È sufficiente tagliare una foglia ed estrarre il contenuto con un cucchiaino.

Il gel dell'aloe vera può essere usato anche insieme ad altri ingredienti. Unendoli, potrai poi applicare l'impacco direttamente sul cuoio capelluto. Scoprirai così diverse proprietà benefiche. Prova per esempio a unire:

• 2 cucchiai di gel di aloe vera e 2 cucchiai di acqua, aggiungendo anche qualche goccia di olio essenziale: è la soluzione ideale per rafforzare i follicoli

• il gel di aloe vera con latte di cocco e 3 tuorli d’uova: è perfetto per dare forza alla tua chioma

• il gel di aloe vera, l'argilla verde e l'olio di oliva: l'impacco contrasta la forfora e previene la caduta dei capelli

Affinché siano efficaci, tutti questi impacchi vanno distribuiti uniformemente sulla testa. Poi lascia agire per circa 30 minuti. Dopodiché, sciacqua abbondantemente per rimuovere il composto e usa uno shampoo delicato per lavare i capelli.

Quanto tenere l'aloe vera sui capelli?

Per un trattamento che sia veramente efficace, gli impacchi a base di aloe e vera devono essere distribuiti in maniera uniforme su tutta la chioma per almeno mezz'ora.

Come usare il rosmarino per la crescita dei capelli?

Non solo in cucina: sapevi che il rosmarino vanta diversi benefici anche per la tua bellezza? Puoi scoprirne i benefici sui capelli e la tua chioma ti ringrazierà.

L'acqua al rosmarino, infatti, permette di avere una chioma luminosa e sana. Applica sul cuoio capelluto e poi massaggia: è un piccolo gesto che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna, stimolando i follicoli piliferi che contribuiscono a far crescere le lunghezze.