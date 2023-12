Prova questo menù pre-natalizio: ecco 5 segreti per non ingrassare durante le feste

Non prendere peso nel periodo di Natale è possibile, basta seguire alcuni consigli e mantenere delle sane abitudini: ecco i segreti per non ingrassare durante le feste.

Dicembre è uno dei mesi più magici dell'anno, il più atteso dai bambini, e il più temuto dagli adulti: proprio a Natale e Capodanno, tra cenoni, pranzi e dolci natalizi, c'è il rischio di prendere qualche chilo in più. Fortunatamente, esistono dei consigli utili che possono aiutare chiunque a non ingrassare durante le feste.

Non c'è bisogno di seguire una dieta restrittiva prima di Natale, ma basta semplicemente di mantenere le sane abitudini quotidiane: ecco quindi 5 segreti per non ingrassare sotto le feste.

Come non ingrassare durante le feste

Ci sono tantissime persone che sono convinte che seguire una dieta prima di Natale possa aiutare a mantenere la forma e non ingrassare durante le feste: in realtà non è così.

Come ricordano molti nutrizionisti e dietisti, "non si ingrassa mai da Natale a Capodanno, ma da Capodanno al successivo Natale". Infatti, sono le cattive abitudini protratte nel tempo che ci spingono a prendere peso; mentre se per qualche giorno - per esempio il 25 e il 31 dicembre - "sgarriamo" la dieta quotidiana non c'è nessun tipo di problema a livello di salute.

L'importante è ritornare alle sane abitudini alimentari non appena concluso il periodo natalizio, dimenticando dolci, pranzi e cene abbondanti, in modo da permettere al corpo di riprendere la forma e le corrette abitudini.

5 segreti per non ingrassare durante le feste

Esistono chiaramente dei consigli utili per non ingrassare in inverno, tra Natale e Capodanno, ma ci sono anche dei segreti che possono aiutarci a mantenere la forma durante le feste. Scopriamoli insieme.

• Il primo consiglio fornito dagli esperti è quello di non digiunare: non serve a niente saltare i pasti per non ingrassare, perché questo comportamento potrebbe essere controproducente.

Infatti, se dopo una colazione abbondante e tardiva saltiamo il pranzo, arriveremo a cena con una fame smisurata che ci spingerà a mangiare schifezze e alimenti in eccesso rispetto al nostro fabbisogno calorico.

• Un altro segreto importantissimo è quello di mantenere le sane abitudini che abbiamo seguito durante l'anno, senza "impazzire" per la dieta.

Se nei mesi precedenti al Natale abbiamo mantenuto il corpo in allenamento e abbiamo seguito un regime alimentare particolare, non dobbiamo preoccuparci se per qualche giorno "sgarriamo". L'importante è tornare a seguire le nostre abitudini non appena terminate le feste.

• Terzo segreto è quello di godersi i pranzi e le cene in famiglia senza pensare ai chili di troppo che troveremo sulla bilancia.

Il nostro corpo saprà gestire queste giornate di festa e, non appena riprenderemo le corrette abitudini alimentari e una regolare attività fisica, torneremo presto in forma. Non occorre privarsi di primi o secondi piatti, né tantomeno rinunciare al dolce.

• Dopo i pranzi e le cene più abbondanti è consigliabile rimanere attivi con piccole e semplici abitudini quotidiane: una breve passeggiata, un po' di cyclette, o una semplice camminata in centro città.

Finiti i pranzi di Natale o il Cenone di Capodanno si può decidere di uscire di casa e andare a visitare i banchetti, oppure passeggiare per le vie del paese in modo da favorire la digestione e mantenere il corpo in movimento per non sentirsi appesantiti.

• Infine, è meglio evitare le diete lampo che promettono di perdere i chili di troppo in pochi giorni: se avete preso qualche chilo in più durante le feste, tornate alle vostre sane abitudini e date il giusto tempo al corpo per tornare in forma.

Potrebbe volerci qualche settimana in più, ma il risultato sarà sicuramente soddisfacente.

Menu pre-natalizio, alcune idee e consigli

Vediamo ora alcune idee e consigli per preparare un menù pre-natalizio sano e leggero, in modo da non appesantirsi nei giorni immediatamente precedenti al Natale.

La colazione è il pasto più importante della giornata e non deve mai essere saltata: potete optare per un buon porridge, oppure per uno yoghurt con cereali frutta di stagione. A metà mattina concediamoci un frutto fresco o della frutta secca.

A pranzo, tra lavoro e acquisti di Natale, spesso siamo di corsa: meglio preparare qualcosa di leggero e veloce, come ad esempio del cous cous o della quinoa. Nel tardo pomeriggio, per merenda possiamo optare per del cioccolato fondente.

A cena, quando possiamo finalmente goderci un momento di relax e tranquillità in famiglia, prepariamoci un buon risotto arricchito con verdure di stagione, ed eventualmente degli affettati di pollo o tacchino, o eventualmente dei formaggi in accompagnamento.