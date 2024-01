Si possono mangiare arance in caso di glicemia alta? Ecco la risposta che non ti aspetti

È il frutto perfetto per ricaricare le energie, ma in molti hanno ancora un dubbio: le arance vanno d'accordo con il diabete? Ecco la risposta.

Degli agrumi è indubbiamente la regina: parliamo dell'arancia, fonte di vitamina C e di tante altre proprietà. Molti però sono dubbiosi sul loro suo consumo in caso di glicemia alta. Si possono mangiare le arance con il diabete? Ecco la risposta che non ti aspetti.

Le arance si possono mangiare con il diabete: si apre il dibattito

Frutta e diabete sono due parole che più volte vanno di pari passo: spesso, infatti, si apre il dibattito su cosa mangiare in caso di glicemia alta e questo alimento ne è spesso protagonista.

Il problema subentra a causa della percentuale di zucchero all'interno della frutta, divenendo così potenzialmente dannosa per la salute in caso di glicemia alta.

Necessario quindi rispondere a un dubbio: si può mangiare arancia con il diabete? Ecco cosa devi sapere.

Sì alle arance con la glicemia alta? La risposta che non ti aspetti

Per tutte le persone in lotta con la glicemia alta, mantenere basso il livello di zucchero nel sangue è la strada corretta da intraprendere.

Molti sono quindi dubbiosi sul consumo di arance, dato soprattutto il contenuto di zucchero al loro interno: un frutto di medie dimensioni pari a 100 gr ne contiene circa 9,3 gr.

Diviene quindi fondamentale risolvere questo dubbio: le arance si possono mangiare in presenza di glicemia alta? La risposta è affermativa, in quanto, nonostante la presenza di zuccheri al loro interno, possiedono un indice glicemico basso.

Tutto questo è dovuto anche alla presenza di fibre all'interno del frutto, in grado di rallentare l'assorbimento dello zucchero.

I benefici delle arance contro il diabete

Ci sono dei casi in cui è meglio non mangiare arance, altri invece in cui il consumo degli agrumi è consigliato per l'organismo.

Rispetto a molti altri frutti, infatti, l'arancia contiene meno carboidrati e anche meno zuccheri, oltre a essere ricca di flavonoidi, composti vegetali idrosolubili che hanno proprietà importanti per contrastare il diabete. Infatti:

• riducono la resistenza dell'organismo all'insulina

• contrastano le infiammazioni

• migliorano la tolleranza e l'assorbimento del glucosio, contrastando l'iperglicemia

• sono antiossidanti e proteggono l'organismo dai radicali liberi.

Le arance, inoltre, potrebbero aiutare a combattere l'obesità, una delle conseguenze del diabete mellito di tipo 2.

Non resta allora che scoprire quale tipologia dell'agrume prediligere per combattere la glicemia alta.

Le arance da prediligere per combattere la glicemia alta

Appurato che le arance siano consigliate per combattere la glicemia alta, non resta che scoprire quali delle tante tipologie scegliere per apportare maggiori benefici all'organismo.

Il tipo "sanguinello", infatti, fornisce un quantitativo di zuccheri leggermente superiore rispetto al "tarocco".

Importante, inoltre, conoscere un altro trucco per combattere la glicemia alta: anziché consumarle da sole a metà giornata, è consigliabile mangiarle all'interno di un pasto, magari assieme a un'insalata.

In alternativa, le arance mantengono ottime proprietà insieme a un po' di frutta secca, come mandorle o noci.

Leggi anche: Se ami l'attività fisica devi assolutamente abbattere questi 7 falsi miti