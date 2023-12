Spasmi e dolori intensi: cos'è la sindrome della persona rigida che ha colpito Céline Dion

Celine Dion convive da alcuni anni con la sindrome della persona rigida, una malattia neurologica rara. Ecco cos'è e come sta oggi la cantante di My Heart Will Go On.

Lo scorso anno, Céline Dion ha annunciato, con un toccante video postato sul suo profilo Instagram, di essere costretta a convivere con un problema di salute molto grave noto come Sindrome della persona rigida o Stiff Person Syndrome, in inglese. Dal momento della diagnosi, la cantante ha dovuto annullare tutti i suoi concerti e gli impegni pubblici e si è fatta vedere una volta sola in compagnia dei suoi figli.

Ecco che cos'è la malattia di cui soffre Céline Dion, come è possibile diagnosticarla e intervenire e come sta oggi la cantante di My Heart Will Go On.

Cos'è la sindrome della persona rigida di cui soffre Céline Dion: una malattia molto rara che colpisce una persona su un milione

La sindrome della persona rigida è un disturbo neurologico che colpisce il sistema muscolare.

Si tratta di una malattia molto rara, che colpisce una persona su un milione e, anche per questo, non è sempre semplice ottenere una diagnosi. La stessa Céline Dion ha combattutto con i sintomi per un anno intero prima che le venisse diagnosticata la Sindrome della persona rigida.

La Sindrome della persona rigida colpisce per lo più persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni , anche se ci sono casi di persone più giovani (anche bambini) e più anziane. Questa malattia attacca più di frequente le donne.

Non si sa con certezza quali siano le cause, ma sembrerebbe che questa sindrome derivi da una reazione immunitaria esagerata.

Gli effetti più frequenti della malattia sono rigidità muscolare in tutto il corpo, spasmi del tronco e dell'addome e dolore intenso agli arti. Si tratta di una neuropatia lentamente progressiva, il che vuol dire che gli effetti della malattia sono destinati a raggiungere tutto il corpo.

Proprio per questo, Céline Dion ha dichiarato di avere delle difficoltà a cantare. Le corde vocali, infatti, sono messe in movimento da muscoli che, purtroppo, sono attaccati dalla malattia.

Ci sono tre diverse tipologie di Sindrome della persona rigida:

• autoimmune : è la tipologia più frequente e si manifesta soprattutto nelle persone che soffrono anche di diabete di tipo 1 insulino-dipendente o anemia perniciosa (carenza di vitamina B12). In questo caso, alcuni anticorpi attaccano le proteine coinvolte nelle sinapsi (ovvero le connessioni fra i neuroni)

• paraneoplastica : è meno diffusa e spesso è legata ad altre malattie quali i tumori della mammella, del rene, del polmone, della tiroide, del colon o al linfoma di Hodgkin

• idiopatica: è la forma più rara e colpisce meno dell'1% dei malati di Sindrome della persona rigida.

Céline Dion non ha mai specificato di che tipo è la Sindrome della persona rigida di cui soffre.

Sindrome della persona rigida: sintomi e diagnosi

I sintomi a cui bisogna fare attenzione sono la rigidità muscolare e, soprattutto, episodi insoliti di spasmi muscolari. Questi spasmi possono essere scatenati da momenti di forte stress o da stimoli ambientali come rumori forti e possono essere così violenti da provocare la caduta della persona che ne soffre.

Quando notate sintomi di questo tipo, il medico che sospetta un caso di Sindrome della persona rigida prescrive di norma una serie di esami, quali:

• elettromiografia , ovvero un esame diagnostico che permette di verificare la funzionalità dei muscoli scheletrici e dei nervi

• analisi del sangue e puntura lombare , che servono a verificare che non siano presenti anticorpi in numero superiore alla norma, indice in generale di una malattia autoimmune

• diagnostica per immagini, in particolare tomografia del midollo spinale e del cervello per escludere che la rigidità muscolare sia dovuta a cause di tipo meccanico, come ernia del disco o cisti all'interno del midollo spinale.

I sintomi possono aggravarsi molto nel tempo, fino a causare difficoltà a camminare.

Come si cura la sindrome della persona rigida

Al momento non c'è una cura definitiva per la Sindrome della persona rigida. I pazienti possono comunque sottoporsi a una serie di trattamenti per alleviare i sintomi e poter convivere con la malattia.

I farmaci più utilizzati sono i miorilassanti e i sedativi, utili per rilassare i muscoli. Solitamente sono prescritti il diazepam, un forte rilassante muscolare con proprietà sedative e ansiolitiche, o il clonazepam e il baclofen, che può essere ingerito o iniettato nel midollo spinale.

Si possono utilizzare anche farmaci per il trattamento dell'epilessia come il gabapentin e la tiagabina, che anche se non sono veri e propri miorilassanti hanno un effetto simile.

Anche la tossina botulinica è usata come farmaco per il trattamento della Sindrome della persona rigida.

I malati di Sindrome della persona rigida possono trarre beneficio da terapie atte al controllo del sistema immunitario. In particolare, possono essere utili i trattamenti con immunoglobine, quelli con anticorpi monoclonali ad azione immunosoppressiva e la somministrazione di immunosoppressori per bocca.

Oltre ai farmaci, esistono alcuni trattamenti che possono alleviare i sintomi della Sindrome della persona rigida e sono la fisioterapia, lo yoga, i massaggi, il pilates, l'agopuntura e le sedute di osteopatia.

Si muore di sindrome della persona rigida? L'aspettativa di vita dei pazienti

La Sindrome della persona rigida non porta alla morte di per sé, ma alcune complicanze legate a questa malattia possono essere fatali per chi ne soffre.

Per esempio, in alcuni casi la malattia può colpire i muscoli respiratori, causando difficoltà nella respirazione che possono portare al collasso dei polmoni.

Come sta oggi Céline Dion: cosa sappiamo sullo stato di salute della cantante

Le condizioni di salute di Céline Dion si sono aggravate. L'ha rivelato la sorella della cantante, Claudette Dion, al giornale canadese 7 Jours. La famiglia della cantante, tuttavia, non ha ancora perso la speranza.

Ecco cosa ha detto la sorella Claudette:

Céline ha perso il controllo dei muscoli. Vuole tornare sul palco. In che modo? Non lo so. Le corde vocali sono muscoli, e anche il cuore è un muscolo

Claudette ha parlato dell'umore della sorella, dichiarando che Céline Dion ama la vita, non si è arresa e non è depressa. Ha anche colto l'occasione per smentire i pettegolezzi sullo stato di salute della sorella: la cantante non è costretta sulla sedia a rotelle e non combatte contro un tumore, come alcuni avevano insinuato.

Céline Dion si è anche fatta vedere in pubblico di recente, a Novembre, seduta tra il pubblico di una partita di hockey sul ghiaccio a Las Vegas con i suoi tre figli. I fan, che non la vedevano da parecchio tempo, erano sollevati di vederla stare meglio.

In realtà, la condizione di Céline è peggiorata, ma la cantante è forte e fa quello che può per stare meglio. La sorella Claudette, infatti, ha raccontato che Céline lavora duro ed è molto precisa e rigorosa nel seguire i trattamenti e le cure.

Il suo sogno è tornare a cantare, ma in questo momento un tour non è possibile.

