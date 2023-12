Cosa è la sindrome otolitica: cause, sintomi e manovre

La sindrome otolitica è piuttosto diffusa, tanto che ne soffre anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: colpisce almeno una volta nella vita il 50% della popolazione. Vediamo cosa è e quali sono i sintomi e la cura.

Sindrome otolitica: cosa è e quali sono i sintomi

Conosciuta anche come sindrome posizionale benigna, la sindrome otolitica colpisce l'apparato uditivo. Gli otoliti sono delle piccolissime formazioni di ossalato di calcio, simili a dei sassolini, presenti sulle cellule che ricoprono la parte dell'orecchio situato all'interno del timpano.

Grazie al corretto funzionamento di questo sistema si riesce a mantenere l'equilibrio e a orientarsi nel movimento e nella direzione. Quando la testa si muove, gli otoliti vanno a stimolare le ciglia che, a loro volta, inviano al cervello l'informazione sul cambiamento della posizione della testa.

Quando i sassolini si staccano dalla superficie cellulare e si muovono liberamente nei canali semicircolari dell'orecchio, le cellule ciliate vengono erroneamente stimolate e inviano al cervello una informazione di movimento sbagliata. Tutto questo provoca le vertigini.

Pertanto, il sintomo più importante della sindrome otolitica sono proprio le vertigini. Queste si avvertono quando si assumono determinate posizioni, specialmente quando si passa dallo stare distesi ad eretti, oppure quando si gira la testa sul cuscino o ci si abbassa per raccogliere qualcosa. Le persone che ne soffrono tendono a movimenti irregolari degli occhi e a irrigidire il collo.

Come si cura la sindrome otolitica? E' essenziale una manovra

La sindrome otolitica, la stessa che ha costretto Giorgia Meloni a letto facendole rinunciare al discorso di fine anno, provoca vertigini brevi e intense, che possono durare fino ad un minuto. Non si tratta di una patologia grave, motivo per cui viene definita benigna, ma deve essere comunque trattata in modo adeguato.

I farmaci sono sconsigliati perché potrebbero andare a peggiorare i sintomi, mentre è indicata una manovra specifica utile e a riposizionare gli otoliti nella zona dell'orecchio dove non causano vertigini. Ovviamente, questa manipolazione può essere eseguita soltanto da un medico esperto.

Nella maggior parte dei casi, la sindrome otolitica sparisce subito dopo la manovra, ma in alcuni casi è necessario ripeterla più volte. Le più conosciute e utilizzate sono la manovra di Epley e quella di Semont ed è il medico a scegliere quella più adatta al paziente. Una precisazione è d'obbligo: durante la manipolazione si verificano una vertigine violenta, chiamata liberatoria, e un movimento involontario degli occhi. Per quanto riguarda l'intervento chirurgico, viene praticato molto raramente.