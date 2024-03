Smettere di mangiarsi le unghie in 21 giorni è possibile? La verità

E' possibile smettere di mangiarsi le unghie in 21 giorni? Certo, basta un po' di impegno e il trucco giusto: ecco come fare.

Mangiarsi le unghie, impulso che in gergo medico si chiama onicofagia, può causare una serie di problematiche più o meno serie. Vediamo se è possibile smettere di mordicchiarsi le mani in 21 giorni e quali sono i rimedi naturali più efficaci.

E' possibile smettere di mangiarsi le unghie in 21 giorni?

L'onicofagia è una problematica non soltanto estetica. L'impulso a mangiarsi le unghie, oltre al dolore e al sanguinamento del letto ungueale, può causare infezioni, onicomicosi e patologie dentali come lesioni gengivali, malocclusione dei denti anteriori e usura degli incisivi. Ecco perché è importante smettere di cedere a quello che, dall'esterno, può apparire come un semplice tic nervoso. E' possibile farlo in 21 giorni? In realtà non c'è una tempistica valida per tutti, anche perché bisognerebbe prima comprendere il motivo che spinge a mordicchiarsi le mani.

Nella maggior parte dei casi, le cause dell'onicofagia sono psicologiche: ansia, stress, nervosismo, noia o autolesionismo. E' importante, quindi, comprendere perché si avverte l'impulso di mangiarsi le unghie e andare a lavorare partendo proprio dall'origine. A questo viaggio interiore, poi, si possono unire una serie di trucchi che possono aiutare a interrompere questa specie di circolo vizioso.

Anche se non ci sono regole e tempistiche universali, smettere di mangiarsi le unghie è possibile. Basta un po' di pazienza e un pizzico di consapevolezza. Quest'ultima dote, anche se vi può apparire inutile, è importantissima. Provate a notare tutte le volte che portate le mani alla bocca e indagate sul motivo che vi ha spinto a farlo. Essere consapevoli è un bene, in ogni aspetto dell'esistenza, sia fisico che emotivo.

Rimedi naturali per smettere di mangiarsi le unghie

Il primo rimedio naturale per smettere di mangiarsi le unghie, rigate o meno, è tenerle sempre molto corte. In questo modo, si avrà poco o niente da mangiucchiare. Inoltre, è preferibile averle sempre curate, facendo spesso la manicure. Non serve andare in un centro estetico e spendere tanti soldi per il gel o il semipermanente, potete farlo da soli. Basta avere una lima, un paio di forbicine e uno smalto trasparente curativo. Volendo, in commercio si trovano anche smalti amari, che in teoria dovrebbero scoraggiare l'impulso di portare le mani alla bocca.

Se la vostra onicofagia è particolarmente grave, provate ad indossare un paio di guanti in cotone, oppure a coprire le unghie con degli adesivi. Ovviamente, optate per questo trucchetto solo quando siete a casa. In giro, invece, potete usare strumenti antistress. Così facendo, quando l'impulso prenderà il sopravvento placherete la voglia di mettere le mani in bocca usando una pallina antistress o un altro strumento.

Se non riuscite a smettere di mangiare le unghie provate con il trucchetto step by step. Questo suggerisce di iniziare da un dito per volta. Si tratta di un procedimento graduale, che quasi sempre consente di raggiungere l'obiettivo.

Quanto tempo ci vuole per smettere di mangiarsi le unghie?

E' impossibile stabilire quanto tempo ci vuole per smettere di mangiarsi le unghie. Alcune persone impiegano qualche settimana, mentre altri mesi. Dipende soprattutto dalla causa dell'onicofagia, ma anche la volontà gioca un ruolo importante.

Cosa masticare al posto delle unghie?

Al posto delle unghie si possono masticare semplici chewing gum, oppure tenere in bocca caramelle. Possibilmente sceglietele senza zuccheri e coloranti. Se non avete problemi di pressione alta, prendete in considerazione anche la radice di liquirizia.