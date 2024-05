Le autorità indiane impegnate a vigilare sulla sicurezza alimentare hanno annunciato che faranno una serie di test e ispezioni nell’industria delle spezie per verificare la presenza di sostanze cancerogene. Al momento, i prodotti incriminati sono quattro: vediamo l’elenco e qual è l’elemento nocivo trovato.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Spezie cancerogene: l’elenco dei prodotti interessati Qual è la sostanza più cancerogena? Quali alimenti sono considerati cancerogeni? Qual è la classificazione 2B della IARC?

Spezie cancerogene: l’elenco dei prodotti interessati

Food Safety and Standards Authority of India (Fssai), autorità indiana incaricata di vigilare sulla sicurezza alimentare, ha annunciato che condurrà una serie di indagini nell’industria delle spezie per verificare la presenza di sostanze cancerogene nei prodotti finali. La decisione arriva dopo che quattro miscele indiane sono state bandite da Hong Kong e Singapore per la presenza di ossido di etilene (EtO).

Si tratta di un gas che in principio veniva utilizzato solo per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici. In seguito, è entrato nel mercato alimentare, per alcuni prodotti come: spezie, erbe essiccate, verdure essiccate, semi di sesamo e noci. L’Environmental Protection Agency (EPA o USEPA), l’agenzia del governo federale degli Stati Uniti per la protezione della salute umana e dell’ambiente, ha fatto sapere:

L’EtO è cancerogeno per l’uomo. Le prove scientifiche indicano che l’esposizione regolare a questo gas per molti anni aumenta il rischio di tumori dei globuli bianchi, inclusi il linfoma non Hodgkin, il mieloma e la leucemia linfocitica. Gli studi dimostrano anche che l’esposizione a lungo termine all’EtO aumenta il rischio di cancro al seno nelle donne.

Al momento, le spezie considerate cancerogene sono quattro, tre prodotte da Mdh e una da Everest, aziende indiane leader della produzione di Spezie. Di seguito, l’elenco:

Madras Curry Powder (Mdh) Sambhara Masala Powder (Mdh) Curry Powder (Mdh) Fish Curry Masala (Everest)

In Europa, è bene sottolinearlo, l’utilizzo di ossido di etilene per scopi alimentari è vietato. La European Food Safety Authority (Efsa) ha individuato la presenza di sostanze chimiche cancerogene in 527 prodotti alimentari indiani, non solo spezie.

Qual è la sostanza più cancerogena?

Le sostanze più cancerogene, con cui generalmente si viene a contatto nei luoghi di lavoro, sono:

ammine aromatiche;

amianto;

composti del cromo (esavalente);

gas di scarico dei motori diesel;

oli minerali, non trattati o blandamente trattati;

idrocarburi policiclici aromatici (IPA);

polvere di silice.

Quali alimenti sono considerati cancerogeni?

Per quanto riguarda gli alimenti, sono diversi quelli che andrebbero evitati per evitare rischi alla salute, come i cibi ultra processati. Di seguito, le 10 prelibatezze che andrebbero bandite dalla tavola:

grassi idrogenati (si trovano nei prodotti da forno industriali, come merendine e biscotti) carne rossa cibi in scatola (comprese le verdure) bevande zuccherate dado alimentare sale insaccati carni conservate in scatole alcool patatine fritte.

Qual è la classificazione 2B della IARC?

Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), la classificazione 2B raggruppa 322 sostanze che sono possibili carcinogeni umani. Di seguito, riportiamo quelle più comuni: