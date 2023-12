Scegliere il sistema di riscaldamento più adatto per la propria abitazione è sempre un dilemma, non soltanto da un punto di vista del risparmio.

Tra le variabili da considerare nella scelta va tenuto presente anche l’impatto ambientale ma soprattutto gli effetti che questi sistemi possono provocare sulla nostra salute.

Lo abbiamo già detto ad influenzare la scelta ci sono molte variabili tra le quali le caratteristiche e le esigenze dell’utente, nonché le abitudini di consumo e i vincoli regionali.

Infatti prima di usare stufe a biomassa e caminetti è molto importante verificare l’eventuale divieto regionale per limitare le emissioni di CO2.

Se da una parte pellet e legna sono fonti rinnovabili per il riscaldamento dall’altra parte non va dimenticato che queste biomasse producono Pm10 diventando un vero e proprio problema per l’inquinamento che producono.

Ma oltre a ciò va detto che l’utilizzo della stufa a legna può provocare degli effetti anche sulla nostra salute.

Ecco quali sono e a cosa prestare attenzione.

Stufa a legna, sono poco salutare? Ecco quali effetti provoca sulla salute

Il freddo è arrivato puntuale come ogni anno e in questo periodo non è certamente difficile vedere comignoli e canne fumarie fumanti nelle nostre città.

Legna e pellet si sa sono certamente le fonti di combustione rinnovabili più amate dagli italiani ma se da una parte offrono e garantiscono risparmio, dall’altro sono proprio sostenibili al 100%, per le emissioni di Pm10.

Molti pensano che biomasse come legna o pellet inquinino meno di una caldaia e siano più salutari, ma certamente la posizione non è così netta.

Sicuramente utilizzare una stufa a legna ha un impatto ambientale molto più contenuto rispetto ad altri, ma non sempre si possono definire “ecologici” e salutari. Perché?

Molto dipende dalla capacità inquinante del legno utilizzato per la combustione. Il fumo prodotto, contiene delle particelle invisibili all’occhio umano ma molto pericolose per la salute.

Oltre alla fuliggine, nel fumo sono contenuti composti chimici nocivi quali benzene, formaldeide, acroleinale ma anche gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, gli IPA.

Con la combustione della legna viene immesso nell’aria anche monossido di carbonio (CO), molto pericoloso se si propaga negli spazi chiusi.

Stufa a legna, ecco i rischi per la salute

Quando si utilizzano le stufe a legna ma anche a pellet, una particolare attenzione va prestata alla qualità dell’aria negli ambienti confinati, ossia negli spazi chiusi.

La nostra vita si passa al 90% in questi luoghi, molto spesso saturi di virus, batteri e sostanze inquinanti.

Inoltre in questi spazi chiusi proliferano umidità, muffe, acari e allergeni che tendono ad accumularsi su pareti, finestre e pavimenti, ma anche su tende, divani e mobili, diventando molto nocivi per la salute.

Ecco che è opportuno cercare di mantenere in casa un certo tasso di umidità che dovrebbe sempre oscillare tra 40% e 60/70%.

Tale tasso deve essere gestito con un uniforme ricambio dell’aria in modo da mantenere la casa sana, senza condensa, muffe e sprechi di energia.

Attenzione ai divieti e ad alcuni accorgimenti

L’utilizzo delle stufe a legna possono avere delle ripercussioni negative sulla nostra salute. Queste se usate per lungo tempo possono causare tanti problemi anche abbastanza pesanti.

Da un recente studio della Camera di Commercio di Milano, stufe e camini a legna sarebbero molto più dannosi per l’ambiente rispetto alle tradizionale caldaie a metano.

La legna bruciata produce delle particolari polveri sottili e degli agenti molto dannosi per la salute dell’uomo e l’ambiente.

Esistono in alcune regioni divieti di accensione di stufe e camini a legna o a pellet con multe fino a 5.000 euro se tali divieti non vengono rispettati.

Ad essere vietati soprattutto modelli più vecchi e obsoleti di stufe, che non sono efficienti da un punto di vista di potere calorifico e di limitazione dei livelli di CO2 emessi.

Il divieto vige per camini, stufe, termostufe a legna e ad accumulo alimentate a biomassa.in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte.

Ma per evitare tali problemi è necessario massimizzare l’efficienza di tali riscaldamenti con alcuni piccoli accorgimenti.

Ad esempio è opportuno utilizzare della legna secca tagliata in pezzi piccoli, far prendere area agli ambienti spesso, eseguire una costante manutenzione massimizzando efficienza e sicurezza.

.