Il tè idrata più dell'acqua e del caffè? Facciamo chiarezza su un falso mito duro a morire

Tipica della cultura britannica, per cui il tè delle cinque è un appuntamento immancabile, questa bevanda è molto apprezzata anche in Italia, sia nella versione calda sia fredda (al limone, alla pesca e ormai anche con un'infinità di altre varianti). Ma non è tutto: il tè possiede molte proprietà che lo rendono adatto a grandi e piccini. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non abusarne: sei sicuro che il tè idrata più dell'acqua? Facciamo chiarezza.

Le proprietà della bevanda

In commercio sono presenti sia la versione sfusa sia quelle in monoporzioni, il tè ha molteplici qualità, molte delle quali dipendono anche dalla tipologia che si preferisce. Ci sono tè verde, nero, classico, deteinato, oltre alle varianti arricchite di note fruttate. La bevanda possiede una buona quantità di polifenoli, che hanno diversi benefici:

• aiutano a contrastare l'insorgenza di malattie cardiovascolari

• migliorano il livello del colesterolo, perché proteggono le arterie. I polifenoli, infatti, sono importanti antiossidanti

Inoltre, si sa che nel tè è presente la caffeina. Ciò significa che non aiuta a idratarsi? Ecco cosa sapere.

Il tè idrata più dell'acqua e del caffè?

Grazie al contenuto di caffeina, il tè è da sempre considerato disidratante. Ma c'è da dire che la quantità di caffeina nel tè è davvero irrisoria rispetto alle quantità contenute nel caffè. In ogni caso, si consiglia di non esagerare.

Se il tè idrata più del caffè, è vero che idrata anche più dell'acqua? La risposta è no. Il tè non può sostituire l'acqua, che resta la prima alternativa per idratarsi. Se si consuma una quantità eccessiva di tè, la caffeina può portare a conseguenze sui reni e aumentare la disidratazione. Per questo motivo, l'acqua non può essere eliminata del tutto dalla propria alimentazione. Il tè, tuttavia, rappresenta un valido alleato per raggiungere il fabbisogno giornaliero di idratazione e può essere consumato insieme all'acqua durante l'arco della giornata.

Tutti i tipi di tè

In commercio, ormai, è possibile trovare una vastissima varietà di tè. In particolare, si può scegliere tra:

• tè bianco . Proveniente dalla Cina, si caratterizza per le foglie essiccate al sole prima di essere trattate. Perché questo nome? Semplicemente, prima di sbocciare, i suoi germogli presentano una particolare peluria bianca

• tè verde . Una delle varietà più diffuse al mondo, le sue foglie non subiscono ossidazione durante il processo di lavorazione. Il tè assume questo colore perché le foglie verdi vengono essiccate al sole per poi essere bollite, mantenendo così un colore naturale

• tè nero . Questa varietà si ottiene attraverso un processo di macerazione che avviene sia prima che dopo la lavorazione e contiene la più alta quantità di caffeina. Ed è proprio il tè nero alla base delle preparazioni per i tè con note fruttate e aromatiche

• tè giallo. Proveniente dalla Cina, è una varietà del tè verde che subisce ossidazione.

Di recente, è scoppiata anche la moda del bubble tea, un mix di tè e altri aromi e bevande. Si può personalizzare e avere un gusto unico a seconda degli ingredienti che si scelgono.