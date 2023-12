Tenere i termosifoni accesi di notte è pericolosissimo: ecco i rischi per la tua salute

Cosa c'è di meglio di un bel calduccio 24 ore al giorno? L’organismo umano però mal sopporta questa prassi notturna. Ecco perché non tenere i termosifoni accesi di notte.

Perché è ormai cosa nota che tenere i termosifoni accesi di notte comporta rischi per la salute? In fondo si tratterebbe solo di stare ben al caldo e dormire nel massimo del comfort possibile.

Basta immaginare una tempesta di vento e pioggia o la neve che scende, per accendere subito in noi il desiderio di un dolce tepore in casa. Ebbene, l’organismo umano però è regolato da meccanismi ben precisi e mal sopporta questa prassi notturna.

Ecco perché.

Quanto tenere i termosifoni di notte accesi

Proprio nel primo pomeriggio e poi man mano verso sera, quando la temperatura esterna inizia a calare, è il momento in cui maggiormente avvertiamo la necessità di accendere i termosifoni, per scaldare l’ambiente domestico.

A maggior ragione durante la notte, quando in inverno si arriva spesso a sfiorare una temperatura prossima allo 0°C (specialmente in alcune zone). E invece ormai gli esperti sono concordi nell’affermare che il riscaldamento domestico va spento durante le ore notturne.

Questo per diversi motivi, in primis per tutelare la propria salute.

Il nostro corpo infatti è programmato per disperdere calore nelle ore notturne, fino alle prime luci dell’alba, proprio per favorire il sonno profondo e ristoratore. Se però la temperatura nella stanza è troppo elevata, ecco allora che questo processo si blocca e il sonno, così come la respirazione, viene compromesso.

Ecco perché di notte i termosifoni non vanno mantenuti accesi. Al massimo dopo cena, il riscaldamento va spento. Il calore disponibile in casa riuscirà a mantenere mite il clima all’interno delle varie stanze.

Va da sé che un paio di coperte ben pesanti sono necessarie, per garantire il giusto comfort notturno, considerando che la temperatura all’interno delle camere da letto, durante la notte, non dovrebbe superare i 18°C, stando alle linee guida del Ministero della Salute e dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Ecco qual è la temperatura ideale da mantenere in casa per dormire.

Soprattutto neonati, bambini e anziani risentono molto di eventuali variazioni di questi standard, col rischio di sviluppare problemi di respirazione e nella regolazione del sonno.

Durante il giorno, la temperatura in casa non dovrebbe superare i 21°C (può essere leggermente più elevata in bagno). Va infatti sottolineato che un’eccessiva differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno aumenta il rischio di raffreddori e di bronchiti.

Termosifoni accesi di notte: i rischi

Abbiamo appena evidenziato che la prassi di tenere i termosifoni accesi di notte comporta dei rischi per la salute, soprattutto di alcune categorie di persone.

Ma non è l’unica conseguenza di cui tener conto. Anche l’aspetto economico non è certamente trascurabile. Basti pensare alle bollette che abitualmente si pagano e aggiungere al conto anche il consumo di combustibile legato all’accensione del riscaldamento per tutte le ore notturne.

In pratica, cifre astronomiche. Al massimo, se l’impianto in casa è dotato di un termostato, si può programmare in maniera tale da spegnersi all’ora programmata e accendersi all’alba, quando il sonno migliore è stato già fatto e da lì a poco bisogna alzarsi per iniziare la giornata.

In questo modo, si dorme senza rischi, si risparmia ma senza rinunciare al comfort di uscire dal letto la mattina e trovare già un piacevole tepore negli ambienti domestici.

Infine, vale la pena tenere presente che lasciare acceso il riscaldamento per tutta la notte potrebbe rappresentare un problema anche per la sicurezza. Comunque si tratta pur sempre di un impianto che brucia combustibile e che rimane senza supervisione per molte ore.

Quante ore lasciare accesi i termosifoni

Fermo restando dunque che durante la notte l’impianto di riscaldamento deve rimanere spento, per quante ore al giorno vanno invece lasciati accesi i termosifoni?

Nel caso di sistemi centralizzati, la regolamentazione è precisa e standard, suddividendo il Paese in zone (fasce climatiche) che ad esempio non prevedono limitazioni per chi vive in Zona F ovvero quella dove si registrano le temperature più rigide.

In zona E invece, a cui appartengono i territori caratterizzati da temperature basse ma non rigide, il massimo dell’accensione prevista è di 13 ore.

Va da sé che invece i privati non hanno restrizioni, da questo punto di vista, e possono mantenere acceso l’impianto di riscaldamento in base alle proprie esigenze familiari.

Il consiglio è mantenere la temperatura dei caloriferi bassa ma costante, magari per più ore continuative nel corso della giornata, evitando invece di accendere e spegnere la caldaia. Questa operazione comporta uno dispendio di energia maggiore e quindi anche più elevati costi in bolletta.

