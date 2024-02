5 benefici della tisana digestiva da bere dopo i pasti: ecco quali ingredienti scegliere

Sì, è vero, siamo abituati al caffè e all’ammazzacaffè per digerire dopo i pasti. Ma non di certo tutti i giorni. Una tisana digestiva è una valida alternativa.

In Italia la tradizione vuole che il pranzo o la cena si concludano con una tazzina fumante di caffè. Ma è davvero l’opzione migliore per il nostro organismo?

Le tisane digestive, da questo punto di vista, si dimostrano senz’altro più efficaci. A differenza del caffè che può provocare bruciore di stomaco e, in alcuni soggetti, persino nausea, le tisane digestive contengono erbe che favoriscono la digestione e possono aiutare a ridurre il disagio gastrointestinale.

Non solo, perché di certo prendere il caffè la sera, dopo cena, può non essere una buona idea, col rischio di rimaner svegli tutta la notte e svegliarsi senza energie il mattino dopo. Effetti collaterali, questi, che non si presentano se cambiamo le nostre abitudini, preferendo una calda tisana digestiva al caffè.

I benefici, comunque, non finiscono qui. Ma quali scegliere se vogliamo ottenere risultati soddisfacenti? Non tutte le tisane sono uguali, infatti, e soprattutto non tutte sono digestive.

Vediamo, allora, quali sono i benefici e quali tisane scegliere per vivere meglio.

1. Tisana digestiva al finocchio o alla mente per aiutare la digestione

Come abbiamo già accennato, il caffè a fine pasto può portare ad alcuni squilibri. Questa bevanda, benché molto amata, è nota per aumentare l'acidità dello stomaco e può causare irritazione ad alcune persone.

Soprattutto quando si è appena finito un pasto parecchio impegnativo – ma, in realtà, anche dopo un pranzo o una cena equilibrata – bere una tisana digestiva può aiutare l’organismo a digerire meglio ed evitare disturbi gastrointestinali.

Ci sono tantissime tisane dall’effetto assicurato. Tra queste, però, spuntano in modo particolare quelle a base di finocchio o di menta. Questi ingredienti stimolano la produzione di succhi gastrici e bile, aiutando così il corpo a scomporre meglio gli alimenti. Non solo, perché hanno anche un effetto calmante sui muscoli dello stomaco, riducendo il rischio di spasmi e crampi.

2. Tisana digestiva allo zenzero per evitare disagi

Dopo pasti abbondanti, il caffè tende a farti venire ancor più bruciore di stomaco? È molto probabile che ciò succeda, soprattutto nei soggetti più sensibili.

In questi casi, sostituire il caffè con una buona tisana allo zenzero può diventare un’abitudine conveniente. Contro bruciore di stomaco, gonfiore o indigestione c’è un ingrediente davvero efficace: parliamo dello zenzero noto per alleviare il disagio gastrointestinale come nausea, crampi e gas, grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie e alla capacità di stimolare la produzione di succhi digestivi.

Vale poi la pena ricordare che lo zenzero è un grande alleato del nostro sistema immunitario. Ciò significa che questo prezioso ingrediente, anche semplicemente infuso in una tazza d’acqua calda con un po’ di miele e limone, può proteggerci da infezioni e malanni di stagione.

3. Tisana alla camomilla per un sonno migliore

Come dicevamo, il caffè non è un’opzione valida se siamo abituati a prenderlo dopo cena. Se è vero che ad alcune persone la caffeina non ha un effetto stimolante, per molte altre bere una tazzina di caffè prima di andare a dormire compromette il sonno.

Diverso, ovviamente, è il discorso se si preferisce una tisana. L’ingrediente più noto per promuovere il rilassamento? Ovviamente, la camomilla, erba nota per le sue proprietà calmanti e sedative. Il suo consumo in forma di tisana può contribuire a ridurre lo stress, l'ansia e la tensione muscolare, facilitando così la digestione.

Una tazza di camomilla dopo cena è un infallibile alleato per abbandonare lo stress accumulato durante la giornata e migliorare la qualità del sonno.

Leggi anche: Insonnia, i cibi da evitare per combatterla e gli alleati per conciliare il sonno

4. Tisane digestive per mantenersi idratati

Secondo gli esperti, tutti noi dovremmo bere almeno 1-1,5 litri d’acqua al giorno. E se in estate questo obiettivo può risultare alquanto semplice, la stessa cosa non la si può dire per il periodo invernale.

Proprio per questo motivo, consumare tisane digestive dopo i pasti può essere un ottimo modo per “ricordarci” di bere e, quindi, mantenerci idratati. Rispetto a un semplice bicchiere d’acqua, preparare una tisana alla menta o alla liquirizia, non solo ci permette di digerire bene e di rilassarci, ma anche di bere acqua “extra” che altrimenti, con molte probabilità, non avremmo bevuto affatto.

5. Tisane digestive come routine salutare

Così come per altre bevande o alimenti, non basta bere una tisana digestiva una volta ogni tanto dopo i pasti. Perché gli effetti diventino sempre più efficaci e continuativi, è fondamentale che questa diventi una vera e propria abitudine – da sostituire, magari, a quella meno salutare del caffè.

La buona notizia, è che non ci sono grandi difficoltà perché ciò accada. Tisane alla camomilla, alla menta, al finocchio, alla liquirizia, allo zenzero e molto altro: i gusti da assaggiare sono così tanti che questa varietà di ingredienti ci permette di non stancarci mai e, di conseguenza, di bere una tisana tutte le sere dopo cena.