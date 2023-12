Tumori in aumento nel post pandemia: ecco quali sono quelli più diffusi

I tumori, specialmente nel post pandemia, sono in netto aumento. Le nuove diagnosi riguardano sia donne che uomini, ma alcune forme della malattia sono più diffuse. Vediamo quali sono e perché c'è stata un'impennata dopo il Covid-19.

Grazie al censimento I numeri del cancro in Italia 2023, giunto alla 13esima edizione ed effettuato da Associazione italiana di Oncologia Medica (Aiom), Associazione italiana registri tumori (Airtum), Fondazione Aiom, Osservatorio nazionale Screening (Ons), sappiamo che nel post pandemia i tumori sono in aumento.

Durante la presentazione a Roma, presso il Museo dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sono state annunciate 395.000 nuove diagnosi di cancro nel 2023, 208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne. Il report evidenzia anche quali sono i tumori attualmente più diffusi. Si legge:

Stando a quanto sostengono gli esperti, le diagnosi di tumore sono destinate a crescere ancora di più. Superato il periodo post pandemia, nonostante i passi avanti della scienza, si continuerà ad assistere ad un certo incremento. Nel report si legge:

Nei prossimi due decenni, il numero assoluto annuo di nuove diagnosi oncologiche nel nostro Paese aumenterà, in media ogni anno, dell’1,3% negli uomini e dello 0,6% nelle donne. Dall’altro lato, l’Oncologia del nostro Paese fa registrare importanti progressi, con migliaia di vite salvate. In 13 anni (2007-2019), sono state evitate 268.471 morti oncologiche. Il cancro è sempre più una malattia curabile e molti pazienti la superano e tornano a una vita ’come prima. Vi sono, però, aree in cui i passi avanti sono ancora limitati, a partire dai tumori causati dal fumo di sigaretta nelle donne e dal cancro del pancreas in entrambi i sessi per il quale non si sono registrati miglioramenti nella diagnosi precoce e nelle terapie, e che, quindi, merita particolari attenzioni. Più in generale, serve più impegno nella prevenzione, sia primaria che secondaria. Il 24% degli adulti fuma, il 29% è sedentario, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 17% consuma alcol in quantità a rischio per la salute.