L'uva è lassativa? Ebbene, tra le tante caratteristiche di questo delizioso frutto, c'è anche quello di essere un ottimo lassativo che rappresenta un vero e proprio sostegno alla digestione. Scopriamo allora tutti gli effetti benefici di questo frutto che possono contribuire in modo significativo al nostro benessere generale.

L'uva è davvero lassativa? Scopriamo le proprietà benefiche di questo frutto

Andiamo per gradi ed iniziamo con le proprietà lassative dell'uva. Tale frutto è ricco di fibre, che sono essenziali per una corretta digestione. Le fibre aiutano a mantenere regolare il transito intestinale, prevengono la stitichezza e promuovono la salute dell'apparato digerente. L'uva, dunque, è un vero e proprio toccasana per coloro che non riescono ad andare in bagno in modo regolare.

Secondo alcuni studi, l'uva fungerebbe anche da prebiotico grazie alla presenza di polifenoli che sarebbero in grado di modulare positivamente la componente batterica aumentando il numero di Lactobacillus e Bifidobacterium.

Tra gli altri effetti positivi sul sistema che regola la digestione, vi è quello depurativo. L'uva, infatti, è considerata un ottimo rimedio naturale per deputare il fegato.

Il potere antiossidante dell'uva e gli effetti sul cuore

L'uva è nota anche per essere uno dei migliori antiossidanti naturali grazie all'azione dei già citati polifenoli e del resveratrolo che giocano un ruolo cruciale nella protezione delle cellule contro i danni causati dai radicali liberi. Questi antiossidanti possono contribuire a ridurre l'infiammazione nel corpo e supportare la salute del cuore.

Il resveratrolo, inoltre, potrebbe anche avere effetti positivi sul sistema cardiovascolare in quanto il suo compito sarebbe quello di proteggere il cuore e rendere il sangue più fluido. A differenza degli effetti lassativi e quelli antiossidanti, gli effetti positivi sul cuore e sulla circolazione sono ancora soggetti a ricerca e dunque è necessario utilizzare il condizionale.

Gli effetti sul cervello

I polifenoli presenti nell'uva hanno anche degli effetti positivi sulle funzioni cognitive degli esseri umani apportando dunque benefici al cervello. A rendere nota questa proprietà benefica dell'uva sono stati un gruppo di ricercatori italiani che hanno che hanno pubblicato il loro lavoro intitolato: A Randomized, Double-Blinded, Clinical Trial on Effects of a Vitis vinifera Extract on Cognitive Function in Healthy Older Adults.

Durante lo studio clinico sono stati effettuati dei test su soggetti anziani ed è stato osservato che grazie all’assunzione di 250 mg al giorno di un integratore a base di uva, i livelli di attenzione, memoria e linguaggio sono migliorati in maniera notevole.

L'importanza dell'uva nel controllo del peso

L'uva, nonostante sia un frutto ricco di zuccheri, ha un indice glicemico medio/basso e può essere un alleato nella gestione del peso. Le fibre presenti nel frutto aiutano a mantenere il senso di sazietà riducendo il senso di fame, limitando così il desiderio di ingerire snack poco salutari.

Per quanto riguarda l'apporto calorico dell'uva, sono presenti in 100gr di prodotto circa 64Kcal.

