Vaccinato 200 volte: ecco cosa succede quando si esagera con i sieri

Sta facendo discutere il caso dell'uomo che si è vaccinato oltre 200 volte contro il Covid-19. E' stranamente uscito illeso da questa specie di prova, ma cosa succede al corpo se si esagera con le somministrazioni?

Vaccinato 200 volte: ecco cosa succede al corpo

Mentre i no vax continuano a battersi anche per i vaccini considerati fondamentali, è venuta a galla la storia di un uomo che si è vaccinato oltre 200 volte contro il Covid. La sua vicenda, descritta dai ricercatori dell'Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga in un articolo sul Lancet Infectious Diseases, è interessante perché svela cosa succede al corpo nel momento in cui si verifica un eccesso di immunizzazione.

L'uomo, di sua volontà e senza rendere pubbliche le motivazioni, si è vaccinato con 217 dosi di siero contro il Covid-19 in 29 mesi. Quando gli studiosi sono venuti a conoscenza della cosa, lo hanno contattato per chiedergli di poter analizzare gli effetti dell'iper-vaccinazione sul suo sistema immunitario. Il 62enne tedesco ha accettato e i risultati dei test sono sorprendenti.

I ricercatori hanno scoperto che non solo gode di ottima salute, ma il suo sistema immunitario è perfettamente funzionante e alcune cellule immunitarie e anticorpi contro il Covid sono presenti in concentrazioni molto più elevate rispetto a coloro che hanno ricevuto solo tre vaccini. Questo significa che la sua storia va a smentire parte della comunità scientifica, che riteneva che tante dosi di vaccinazioni avrebbero avuto un effetto controproducente sul sistema immunitario, rendendolo più debole.

L'uomo vaccinato 200 volte sta bene, ma non va imitato

L'uomo che si è vaccinato oltre 200 volte contro il Covid non ha le difese immunitarie basse e gode di ottima salute, ma questo non significa che debba essere imitato. Sembra scontato sottolinearlo, ma considerando l'epoca in cui viviamo il rischio emulazione è dietro l'angolo.

Lo studio dei ricercatori ha portato ha scoprire che il 62enne tedesco aveva un numero maggiore di linfociti T effettori, ossia le cellule del sistema immunitario che rispondono a uno stimolo, contro il Covid ma non hanno percepito alcun affaticamento. Perfino i linfociti T di memoria, ossia quelli che ricordano l'infezione per decenni e possono auto-attivarsi, non hanno dimostrato stanchezza da sovraccarico.

Nonostante il quadro clinico preso in esame sia roseo, gli scienziati hanno specificato che un singolo caso non è sufficiente per trarre conclusioni universali. Pertanto, lo schema delle tre vaccinazioni con eventuali richiami resta l'approccio ufficiale e consigliato.