Si può fare il vaccino antinfluenzale con il diabete? Ecco la risposta che non ti aspetti

È arrivata la stagione dell'influenza e molti, per precauzione, hanno deciso di vaccinarsi. Aumentano però le perplessità sulla possibilità di sottoporsi al vaccino antinfluenzale in caso di malattie come il diabete: si può fare senza problemi? Ecco la risposta che chiarisce il dubbio.

Vaccino antinfluenzale e diabete: qual è il legame?

Aumentano sempre più i numeri delle persone vittime dell'influenza stagionale, la quale però si può combattere grazie al vaccino antinfluenzale in grado di rafforzare le difese dell'organismo.

La vaccinazione, seppur non obbligatoria, è consigliabile a tutti, adulti e bambini, evitando così la presenza di sintomi quali febbre, mal gola, tosse, cefalea, dolori muscoscheletrici e disturbi gastroenterici.

Molti però sono i dubbi riguardo la possibilità di vaccinarsi in presenza di malattie, come per esempio il diabete, di cui spesso si diffondono fake news.

Si può fare il vaccino antinfluenzale con il diabete? Ecco la risposta

A essere colpiti maggiormente dai sintomi dell'influenza stagionale sono i soggetti fragili, come gli anziani, a cui si aggiungono però anche le persone con malattie croniche o patologie associate, come il diabete mellito.

Diabete e influenza sembrano andare di pari passo: le persone con diabete, infatti, hanno un rischio maggiore di complicanze legate all'influenza, come polmonite, bronchite, sinusite e insufficienza respiratoria.

Inoltre, il presentarsi dell'influenza in persone affette da diabete può portare a un aumento dei livelli di glucosio nel sangue tramite l'attivazione di ormoni dello stress, scompensando così il diabete.

Il vaccino diviene quindi fondamentale per evitare il presentarsi di questi sintomi, a cui vengono però aggiunte altre precauzioni per proteggere la salute.

Hai il diabete? Ecco le precauzioni contro l'influenza

Dopo aver svelato se si possono mangiare le arance con il diabete, diviene ora importante non sottovalutare il vaccino antinfluenzale per proteggere il proprio organismo.

Importante quindi prendere le giuste precauzioni per evitare l'arrivo dell'influenza che potrebbe portare a importanti conseguenze nella salute delle persone affette da diabete.

Durante la malattia, diviene fondamentale e imprescindibile essere a stretto contatto con il proprio medico curante per gestire al meglio i livelli dei valori glicemici.

Leggi anche: Carne e latticini, possibili alleati contro il tumore? Una tesi ribalta le linee guida OMS