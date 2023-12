Arriva la variante Covid JN.1: ecco i sintomi da non sottovalutare in vista del Natale

Preoccupa la diffusione della variante Covid JN.1, potenzialmente dannosa soprattutto in vista delle festività natalizie: ecco i sintomi da non sottovalutare.

I contagi causa Covid sembrano non fermarsi e a dimostrarlo sono i numeri in aumento legati a una nuova variante in grado di far preoccupare tutto il mondo.

Le feste natalizie potrebbero essere in pericolo: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla variante JN.1, a partire dai sintomi da non sottovalutare.

Arriva la variante JN.1 in Italia: aumentano i contagi

Preoccupano i numeri registrati in tutto il mondo e anche in Italia legati alla variante JN.1, arrivata da poco e destinata a rovinare le feste natalizie.

Calabria, Lazio e Lombardia sono le regioni maggiormente colpite, come dimostrano i numeri dei contagi, a cui si aggiungono i casi registrati anche in altri Paesi, come Francia, Spagna, Portogallo e Olanda.

Non aumentano solo i dubbi riguardo la possibilità di andare a lavoro con il covid ma anche quelli legati alla conoscenza di questa variante, di cui alcuni sono ancora ignari della presenza.

Cosa sapere della nuova variante

Sottocategoria della variante Omicron Pirola, la variante JN.1 contiene una mutazione della sua proteina Spike, che le permette di infettare velocemente le cellule.

La variante JN.1 è infatti particolarmente abile nell'eludere la risposta immunitaria indotta dalle varianti precedenti, come la Eris, e questo spiegherebbe i numeri in aumento registrati negli ultimi mesi.

Fondamentale quindi conoscere i sintomi da non sottovalutare e da tenere sotto controllo.

I sintomi della variante JN.1

Dopo aver scoperto i sintomi della variante Eris, non resta che svelare quelli della JN.1, che rischia di rovinare le festività natalizie agli italiani, con il picco che sembra essere vicino.

Fondamentale quindi non sottovalutare i sintomi manifestati dall'organismo, tra cui:

• febbre alta

• brividi

• tosse persistente

• perdita o alterazione del gusto o dell'olfatto

• mal di testa

• stanchezza

• mal di gola

Si aspetta però il periodo natalizio per vedere i numeri dei contagi, come affermano gli stessi virologi.

Variante JN.1, il parere degli esperti

Non si sa ancora con certezza se il numero dei contagi in aumento sia legato esclusivamente alla variante JN.1 ma, nei Paesi particolarmente coinvolti, si prevede un aumento dei casi nel periodo natalizio.

I virologi non temono in un peggioramento dei sintomi, come ha dichiarato il professore Nicolas Locker, virologo presso il Pirbright Institute di Woking. L'esperto, infatti, ha sottolineato:

Ad oggi non abbiamo visto i cambiamenti nei sintomi o nella gravità delle infezioni né ci sono indicazioni che facciano temere per la protezione conferita dai vaccini, per i quali è stata dimostrata l'efficacia anche contro il progenitore di JN.1.

Sarà dunque importante aspettare i prossimi giorni per avere dei dati certi e si consiglia di non sottovalutare i sintomi manifestati dall'organismo.

Leggi anche: Tumori in aumento nel post pandemia: ecco quali sono quelli più diffusi