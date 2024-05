L’influenza aviaria H5N1 continua a destare preoccupazioni negli Stati Uniti, colpendo diverse specie animali e accrescendo il rischio di trasmissione all’uomo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un avviso contro il consumo di latte crudo, in seguito alla sua contaminazione negli USA.

La diffusione dell’H5N1 negli USA

L’H5N1, un ceppo di influenza aviaria, è stato inizialmente identificato negli uccelli ma si è successivamente esteso a vari mammiferi, dimostrando una notevole capacità di superare le barriere tra le specie. Questa trasmissione interspecie ha sollevato preoccupazioni significative riguardo al potenziale zoonotico del virus, ovvero la sua capacità di trasmettersi dagli animali agli esseri umani.

Di fronte a questa minaccia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rafforzato le misure preventive, una delle quali riguarda il consumo di prodotti derivati ​​dagli animali. L’OMS raccomanda di consumare solo latte pastorizzato, in quanto il processo di pastorizzazione impiega temperature elevate abbastanza da neutralizzare il virus H5N1, eliminando così il rischio di trasmissione attraverso il consumo di latte crudo contaminato.

Questa misura si aggiunge ad altre precauzioni standard per prevenire l’infezione, come il mantenimento di un’igiene rigorosa e l’evitamento del contatto diretto con gli uccelli infetti. La raccomandazione sottolinea l’importanza di trattamenti adeguati degli alimenti per garantire la sicurezza alimentare e proteggere la salute pubblica.

L’unico caso umano negli USA

Sebbene il rischio generale di trasmissione dell’influenza aviaria H5N1 agli esseri umani sia considerato basso, la registrazione di un caso di trasmissione a un uomo in Texas ha messo in evidenza i potenziali rischi associati al contatto con animali infetti. Questo caso rappresenta un promemoria critico delle precauzioni necessarie quando si interagisce con fauna selvatica o animali domestici in aree dove il virus è attivo.

L’influenza aviaria, in particolare il ceppo H5N1, è noto per la sua alta mortalità tra gli uccelli, ma raramente infetta gli esseri umani. Tuttavia, i casi in cui il virus ha infettato gli umani hanno spesso coinvolto un contatto diretto con uccelli infetti o ambienti contaminati da questi.

In risposta a tali eventi, le autorità sanitarie sottolineano l’importanza di pratiche di sicurezza rigorose, inclusa l’adozione di misure protettive adeguate come l’uso di indumenti protettivi e maschere facciali quando si maneggiano uccelli o si visita aree potenzialmente a rischio.

I rischi potenziali e il latte crudo

L’adattamento del virus in diverse specie animali indica che l’H5N1 sta evolvendo. La comparsa del virus nei bovini è particolarmente preoccupante perché potrebbe favorire la nascita di nuovi ceppi più trasmissibili all’uomo, specialmente attraverso la consumazione di latte crudo.

La situazione in Italia e in Europa

In Italia, nel 2024 è stato confermato un solo focolaio di influenza aviaria in un allevamento di pollame, segnando una riduzione significativa rispetto ai diversi focolai registrati nel 2023. Questo suggerisce un miglioramento nelle misure di prevenzione e controllo della malattia a livello nazionale. L’influenza aviaria, tuttavia, continua a rappresentare una sfida significativa a livello europeo, con numerosi paesi che riportano casi sia in pollame domestico che in uccelli selvatici.

L’ampia diffusione dell’influenza aviaria in Europa sottolinea l’importanza di strategie di sorveglianza robuste e di interventi tempestivi. La malattia, infatti, non solo minaccia la salute degli uccelli ma può avere anche implicazioni economiche gravi per l’industria avicola e potenziali rischi per la salute pubblica, considerando il rischio zoonotico associato a certi ceppi del virus. Gli sforzi continuati nel monitoraggio e nella ricerca di miglioramenti nelle pratiche di bio-sicurezza sono essenziali per contenere la diffusione del virus e mitigare i suoi impatti.

In Finlandia, l’influenza aviaria ha colpito duramente gli allevamenti di animali da pelliccia, particolarmente quelli di volpi e visoni. La necessità di contenere la diffusione del virus ha portato a numerose uccisioni preventive di questi animali, evidenziando le gravi implicazioni economiche e di benessere animale legate a questa epidemia.

L’espansione del virus H5N1 a diverse specie animali che possono produrre latte crudo ha rafforzato la necessità di una vigilanza costante e del rispetto rigoroso delle raccomandazioni sanitarie pubbliche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha continuato a sottolineare l’importanza delle pratiche di sicurezza alimentare, specialmente nel trattamento e nella preparazione dei prodotti animali, per prevenire la trasmissione di malattie zoonotiche.

Inoltre, con il virus che continua a evolversi, è fondamentale mantenere un monitoraggio attento e implementare misure proattive per mitigarne gli impatti sulla salute pubblica. Questo richiede un approccio coordinato a livello globale che includa una sorveglianza migliorata, ricerca continua e politiche efficaci di controllo delle malattie.