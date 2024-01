Queste spezie abbassano davvero la glicemia? Ecco la verità che non conoscevi

Soprattutto negli ultimi anni, l’utilizzo di spezie e rimedi naturali contro la glicemia alta hanno suscitato interesse da parte di coloro che sono affetti da queste problematiche.

E la situazione ha dato vita ad alcuni studi che, in diversi casi, hanno confermato il potere di diversi prodotti naturali nei confronti della glicemia alta. Questo significa che alcune spezie possono essere un valido aiuto per coloro che la mentano questa problematica.

È bene ricordarlo: l’utilizzo di spezie e altri prodotti naturali non deve assolutamente sostituire la medicina tradizionale. Patologie come il diabete e problematiche legate alla glicemia non vanno assolutamente sottovalutate, e devono essere necessariamente tenute sotto controllo grazie all’intervento del proprio medico di fiducia.

Fatta questa doverosa premessa, è noto che alcune spezie possano essere d’aiuto e da supporto in caso di diabete. In particolare, ci sono due spezie che possono supportare i soggetti affetti da glicemia alta: scopriamo quali sono.

Zenzero e cannella: un valido aiuto per la glicemia

Secondo gli studi, i prodotti naturali che possono aiutare chi soffre di glicemia alta sono lo zenzero e la cannella.

Si tratta di due prodotti che sono riusciti ad attirare l’attenzione non solo di coloro che soffrono di diabete, ma anche di chi teme le malattie croniche e spera di prevenirle.

Infatti, entrambi i prodotti naturali in questione sono ricchi di molecole benefiche, che possono migliorare la nostra salute.

Concentrandoci sugli effetti che zenzero e cannella hanno sulla glicemia, comunque, secondo gli studi questi prodotti hanno il potere di tenere a bada eventuali picchi.

Zenzero e cannella abbassano la glicemia: ecco perché

Ma da cosa deriva questo potere che zenzero e cannella hanno nel mantenimento di adeguati livelli di glicemia?

Secondo gli studi, e tra questi possiamo citare quello del 2022 pubblicato su Iranian Journal of Basic Medical Sciences, lo zenzero può aiutare nella prevenzione. Aiuta cioè a prevenire il diabete di tipo 2 e la tristemente nota sindrome metabolica.

Lo zenzero, inoltre, nei pazienti con diabete è in grado di evitare i pericolosi picchi glicemici dopo i pasti. Studi precedenti su cavie animali, inoltre, hanno messo in luce come lo zenzero intervenga attivamente nella prevenzione dello sviluppo della resistenza all’insulina.

E tali effetti vengono potenziati in tutti quei casi in cui la radice viene utilizzata in combinazione con una preziosissima spezia: la cannella.

Questi due prodotti naturali, infatti, se utilizzati insieme possono contribuire ad abbassare significativamente il livello di glicemia nel sangue.

Ribadiamo però che condizioni quali la glicemia alta ed il diabete non possono assolutamente essere tenute sotto controllo solamente con le spezie. Oltre all’utilizzo dei canonici farmaci e della medicina tradizionale, questi rimedi naturali funzionano solamente se il paziente seguirà anche una sana alimentazione.

Proprietà e benefici

Zenzero e cannella non sono d’aiuto solamente in caso di glicemia alta. Questi due ingredienti naturali possiedono molecole quali il gingerolo (nel caso dello zenzero) e l’aldeide cinnamica (nel caso della cannella).

Il gingerolo è un comprovato antitumorale naturale, che permette alle cellule tumorali di autodistruggersi mediante apoptosi. L’aldeide cinnamica, invece, ha proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.