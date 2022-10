Nonostante le temperature elevate sta per iniziare a tutti gli effetti la stagione di Netflix, plaid e divano. In questa breve guida andremo a svelarvi le tre serie tv tutte al femminile presenti sulla piattaforma di streaming, che dovrete vedere assolutamente. Perché? Scopriamolo subito.

Nonostante le temperature elevate sta per iniziare a tutti gli effetti la stagione di Netflix, plaid e divano. In questa breve guida andremo a svelarvi le tre serie tv tutte al femminile presenti sulla piattaforma di streaming, che dovrete vedere assolutamente. Perché? Scopriamolo subito.

3 serie tv su Netflix tutte al femminile che non potete perdervi assolutamente

Come dicevamo poc’anzi, in questa breve guida andremo a svelare tre serie tv tutte al femminile presenti su Netflix che dovrete guardare assolutamente, anche perché vedrete donne, madri di famiglia e pensionate, come non le avete mai viste.

Parleremo di donne che incrociano i loro destini per un terribile e tristissimo incidente, o forse due, e che devono agire nell’ombra per nascondere tutto alla polizia. Ma parleremo anche di donne che, a causa di qualche problema economico, per far fronte alle spese familiari e sanitarie, decideranno di compiere un gesto estremo.

E, infine, racconteremo di tre innocue - mica tanto - pensionate che compiono rapine e che, a causa di un piccolo dettaglio, sono costrette a nascondersi in una casa di riposo. Di quali serie tv stiamo parlando? Semplice: Dead to Me, Good Girls e La Banda dei Guanti Verdi.

Partiamo subito.

1° serie tv tutta al femminile su Netflix – Dead to Me

Dead to Me, è una serie tv molto amata su Netflix, si tratta di una dark comedy di due stagioni, anche se la terza dovrebbe uscire il prossimo 17 novembre 2022.

La serie tv, tutta al femminile, segue Judy (Linda Cardellini) e Jen (Christina Applegate), due donne che diventano amiche attraverso un gruppo di supporto al dolore, dopo aver subito tragiche perdite. Jen è lì per piangere la perdita di suo marito Ted, morto in un incidente travolto da un pirata della strada, mentre Judy è lì per un motivo affine, o meglio collegato.

La seconda, però, finge di essere lì perché il suo ex fidanzato è morto per un attacco di cuore. Le due diventano buone amiche, ma tutto si complica quando Jen capisce cosa è realmente successo a suo marito.

Insomma, dato che la terza ragione è alle porte il nostro consiglio per queste calde sere d’autunno all’insegna del relax è sicuramente la serie tv Netflix, Dead To Me.

La terza stagione di Dead to Me è uscita in ritardo

"Dead to Me" si concluderà ufficialmente con la stagione 3, che uscirà il prossimo 17 novembre. Netflix ha dovuto mettere in pausa la produzione degli episodi finali poco dopo l'inizio delle riprese. La ragione di ciò è una diagnosi annunciata dall'attrice Christina Applegate sul suo profilo Twitter:

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021





Nel tweet, l'attrice rende pubblico che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla, una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale e del midollo spinale, che può variare notevolmente da persona a persona.

Inizialmente, l'attrice aveva comprensibilmente chiesto un po' di privacy al pubblico, in seguito, è stata in grado di riprendere il lavoro sulla serie e di portarla al termine.

Insomma, non resta altro da fare che attendere il 17 novembre per scoprire come finirà la storia di Jen e Judy.

2° Serie tv su Netflix al femminile – Good Girls

Un’altra serie divertente, ma ricca di colpi di scena tutta al femminile presente su Netflix è Good Girls. Le quattro stagioni della serie tv seguono le avventure di tre madri della periferia del Michigan, due delle quali sorelle, che hanno difficoltà economiche, ognuna per affrontare spese differenti:

le cure per una figlia malata

il mantenimento del proprio figlio

la salvaguardia della propria famiglia e dell’azienda

Le madri, non sapendo dove recuperare il denaro, decidono di rapinare un supermercato, ma non sanno che questo sarà solo l’inizio della fine.

Si tratta anche in questo caso di una commedia drammatica che si sviluppa in quattro stagioni. Inizialmente la serie tv doveva essere suddivisa in cinque stagioni, ma la quinta è stata cancellata. La quarta stagione è arrivata su Netflix Italia il 31 agosto del 2021.

Ecco le protagoniste indiscusse:

Retta (Ruby Hill)

Mae Whitman (Annie Marks)

Christina Hendricks (Beth Boland)

Leggi anche: La nuova serie tv true crime Netflix sulla storia di una bodybuilder killer esce il 2/11

3° serie tv al femminile – La banda dei guanti verdi

The Green Gloves è una serie tv del 2022 con Magdalena Kuta e Malgorzata Potocka e Anna Romantowska. Si tratta di una divertente serie criminale sbarcata di recente su Netflix e parla di una banda composta da tre ladre in età avanzata, che si nasconde in una casa di riposo dopo l’ultima rapina, poiché un dettaglio su una di loro è stato diffuso da tutte le tv dello Stato.

Mentre la polizia le cerca, le donne continuano le loro operazioni criminali dalla casa di riposo, anche per la gioia dei pensionati, che grazie a loro stanno sperimentando una seconda giovinezza.

Leggi anche: Le 10 migliori serie tv adolescenziali da vedere su Netflix che parlano d'amore