La notizia ormai è diventata virale, presto vedremo il talentuoso Alessandro Borghi nei panni del celebre Rocco Siffredi, star del porno a livello mondiale. La novità è stata lanciata dalla piattaforma streaming Netflix che starebbe già lavorando alla riprese. La nuova serie tv si chiama “Supersex” e racconterà l’infanzia, la vita da adulto e la carriera del porno attore, sullo sfondo della Capitale.

I fan non stanno nella pelle e vogliono sapere quanto esce in streaming e chi farà parte del cast. Abbiamo raccolto tutte le informazioni al momento a disposizione, in attesa di scoprire nuovi dettagli!

Supersex, trama e cast della serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi

Il protagonista della serie, lo abbiamo già anticipato, è Alessandro Borghi, celebre per il suo trasformismo avendo interpretato i ruoli più disparati, da Stefano Cucchi a Massimo Ruggero in Diavoli. Adesso una nuova sfida: interpretare Rocco Siffredi, il re del porno conosciuto in tutto il mondo, dalle foto trapetale dal set la somiglianza è incredibile.

Di lui sarà raccontata l'infanzia, l’adolescenza e l’età adulta con notevoli approfondimenti psicologici. Precisiamo che non si tratta di una biografia ma di una storia liberamente ispirata alla sua vita e sui racconti rilasciati dal protagonista in prima persona. Nel cast insieme a Borghi ci saranno Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, quest'ultimo nelle vesti Rocco da giovane.

Quando esce in Italia, episodi e location

La serie Tv firmata Netflix uscirà nel 2023; le riprese sono già iniziate e avranno come ambientazione principale la Capitale. Sappiamo che sarà composta da 7 episodi e che sarà trasmessa in ben 190 Paesi.

La serie è stata scritta e ideata da Francesca Manieri (Anna, We Are Who We Are) con tre registi in produzione, parliamo di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Non ci resta dunque che attendere la conclusione delle riprese.

