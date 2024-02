Polemiche sulla serie Netflix su Alessandro Magno: dal format alla cultura woke

È uscita il 31 gennaio 2024 Alessandro Magno – Come nasce una leggenda, la nuova serie Netflix che omaggia e racconta una delle figure più leggendarie della storia antica. Una docu-serie di 6 episodi in cui si alternano interviste a esperti e ricostruzioni che raccontano la vita e le conquiste di Alessandro.

L’intenzione non era malvagia, considerando che la produzione Netflix ha fatto quel che ci si aspettava: coinvolgere un pubblico più ampio e non solo gli appassionati di storia e archeologia.

Purtroppo, però, quest’ampliamento della platea ha fatto inciampare Netflix su alcuni – soliti – cliché che proprio non hanno convinto buona fetta del pubblico. Non solo per la qualità del prodotto in sé, che comunque per certi aspetti delude, ma anche per alcune scelte che hanno finito per distogliere l’attenzione su quanto di interessante ci fosse da raccontare.

Ma cosa, esattamente, non è piaciuto a coloro che hanno visto la serie?

Alessandro Magno – Come nasce una leggenda: come si presenta la serie Netflix

Prima di tutto, va detto che diversi spettatori hanno asserito che di documentari di questo tipo ne esistessero già. E questo non è assurdo, dal momento che creare qualcosa di completamente originale è un’impresa sempre più ardua. Il problema è che ce ne sono molti, di documentari di questo tipo, ben migliori di questo.

Stessa critica, tra l'altro, che investì anche un altra produzione Netflix a tema storico, la serie dedicata a Cleopatra.

Netflix ha voluto prendere una scelta saggia, perché conosce bene il suo pubblico. Sa bene che si tratta di un target ampio e che, per questo motivo, un modo semplice e accessibile a tutti di raccontare le gesta di Alessandro III di Macedonia, sarebbe stato proporre la storia sotto forma di docu-fiction.

In sostanza, le immagini statiche di esperti e studiosi che parlano delle gesta di Alessandro si alternano a scene recitate, con Buck Braithwaite a interpretare Alessandro e Mido Hamada nel ruolo di re Dario.

L’idea non è male – per quanto suoni un po’ superata –, ma c’è pure da dire che questo format deve essere calibrato bene. E in Alessandro Magno – Come nasce una leggenda, il tutto non si amalgama troppo bene.

In primo luogo, perché gli attori non sembrano raggiungere alti livelli e incollare allo schermo – cosa che è, poi, la vera forza di documentari di questo tipo. In secondo luogo, ciò che vediamo nelle scene recitate non aggiunge nulla di più a ciò che ci hanno già detto gli esperti in precedenza. Il tutto, quindi, risulta didascalico e fa perdere ogni sorta di tensione o curiosità.

Alessandro Magno e la sua omosessualità: la serie Netflix e la woke culture

Ma è stato un altro il punto su cui buona parte del pubblico non ha potuto trattenere critiche e recensioni negative. E ha a che fare con la linea di condotta tipica di Netflix, per l’inclusione anche quando non necessario.

La docu-serie non offre un ottimo contesto di base – specialmente per gli spettatori che, per quanto possano conoscere a grandi linee la figura di Alessandro Magno, non hanno mai approfondito quel momento storico. Piuttosto, Netflix decide di aprire le danze con un’informazione che quasi sembra indispensabile: Alessandro Magno era omosessuale. Lo vediamo, infatti, con Efestione, scambiarsi baci ed effusioni.

Il punto non è che non sia corretto offrire pillole di curiosità di questo tipo – d’altra parte, venivano proposte anche nei documentari che vedevamo noi quando eravamo bambini – il problema, però, è che questa informazione sembra prendere più spazio di quanto necessario. Buttata lì a inizio serie, ci fa subito pensare alla solita necessità di questa docu-fiction di affermarsi come serie woke in tutto e per tutto.

D’altra parte, nell’Antica Grecia non è che esistessero termini come eterosessuale od omosessuale. Il che rende evidenziare questa preferenza del protagonista – di una storia che dovrebbe raccontare qualcosa in più – abbastanza fuori luogo o, comunque, investita di fin troppa importanza.

Troppo fiction e poco docu: il problema della serie Netflix su Alessandro Magno

Il vero problema di Alessandro Magno – Come nasce una leggenda è probabilmente che presenta un po’ troppo fiction e poco docu. Le spiegazioni storiche sembrano subire il peso della finzione, sorretta da quelle scene recitate che rischiano di sconfinare un po’ troppo nella finzione, allontanandosi dal resoconto storico.

E se poi si considera che, come tutti i prodotti Netflix, il racconto debba sempre essere, in qualche modo, modernizzato… allora, è chiaro che anche le scene che ci raccontano della vita privata di Alessandro, appaiano un po’ forzate e poco adatte al contesto.

La domanda è, quindi, perché Netflix non abbia optato per una serie TV e basta, nella quale avrebbe potuto prendersi tutte le libertà (e la modernità) che voleva. Oppure, al contrario, perché non iscrivere il nuovo prodotto nei documentari, con i soli esperti a offrire nozioni sulla storia e sulla figura del condottiero e militare.

Insomma, perché non scegliere tra l’una e l’altra, evitando il rischio, poi realizzatosi, di dar vita a qualcosa che non è né carne né pesce, né per gli amanti della storia, né per i neofiti.

Leggi anche: I migliori documentari tratti da storie vere da vedere su Netflix