All American Nightmare: la storia vera della serie Netflix che ha sconvolto il mondo

All American Nightmare è la nuova docu-serie Netflix che sta tenendo incollati allo schermo tantissimi spettatori in tutto il mondo. La storia vera di un rapimento.

All American Nightmare: Rapimento in California è la nuova docu-serie true crime su Netflix che sta sconvolgendo gli spettatori di tutto il mondo.

Il servizio di streaming continua ad aggiungere al catalogo serie e documentari true crime. Parliamo, infatti, di un genere capace di tenere incollati allo schermo gli spettatori, catapultandoci in racconti di tensione e adrenalina pura.

Ma quando il racconto è tratto da una storia vera, il successo è assicurato. Questa docu-serie Netflix è tra le serie TV più interessanti di gennaio 2024 e si è posizionata al secondo posto in classifica in Italia – lasciando il primo a SKAM Italia – mentre in America capeggia la classifica dei titoli più visti.

Non bisognerebbe sorprendersi, perché la docu-serie non è solo un modo per ripercorrere le tappe del rapimento avvenuto nel 2015, ma anche una storia di ingiustizia.

All American Nightmare: di cosa parla e perché sta sconvolgendo gli spettatori

Thriller e true crime sono i generi che vanno per la maggiore e su cui Netflix è disposta a puntare. Ne è stato una testimonianza il successo di miniserie come Un inganno di troppo o docu-serie come Night Stalker: caccia a un serial killer.

È per questo motivo che All American Nightmare: Rapimento in California ha attirato così tanti spettatori.

La docu-serie, pubblicata su Netflix il 17 gennaio, si basa sui fatti avvenuti nel 2015 alla coppia composta da Denise Huskins e Aaron Quinn. I due hanno dovuto vivere un vero e proprio incubo, in primo luogo a causa dell’irruzione di uno sconosciuto in casa, con il rapimento della donna, e in un secondo momento per le accuse da parte della polizia di aver inscenato il tutto.

Una storia che ricorda a tutti gli effetti quella raccontata dal romanzo di Gillian Flynn, di cui David Fincher ne ha fatto un intenso e coinvolgente film, Gone Girl con Ben Affleck.

All American Nightmare: la storia vera di Denise e Aaron

Era il 23 marzo del 2015 quando Aaron Quinn chiamò il 911 riferendo di aver subito un’aggressione in casa sua assieme alla sua fidanzata, Denise Huskins: l’intruso li aveva legati e sedati, dopodiché aveva rapito la ragazza per chiedere il riscatto.

Proprio come avviene in Gone girl, la polizia non crede alle parole di Aaron. Anzi, il ragazzo diventa oggetto di indagini, perché si pensa che abbia potuto inscenare il rapimento per coprire l’omicidio della sua fidanzata, da lui stesso commesso.

Questa ipotesi, però, è stata messa da parte quando, pochi giorni dopo, Denise è apparsa nei pressi della casa dei suoi genitori, a Huntington Beach. E se questo, da una parte, ha permesso ad Aaron di essere scagionato dalle accuse di omicidio, dall’altro ha scatenato il dubbio che la donna avesse inscenato tutto.

Non c’è bisogno di dire che la stampa si è immediatamente interessata alla vicenda. Aaron e Denise sono stati protagonisti non solo di un terribile crimine, ma anche dell’aggressione psicologica da parte dell’opinione pubblica.

La svolta sul caso: Matthew Muller e la verità sulla coppia di Vallejo

Sebbene Denise avesse raccontato ciò che le era successo dopo la notte del rapimento, confessando di aver subito anche violenze sessuali, la polizia continuò a puntarle il dito contro, accusandola di aver inscenato la sua sparizione.

Ma la verità è emersa mesi dopo, quando si è verificato un altro caso di rapimento, del tutto simile a quello della coppia di Vallejo. Stavolta, però, il rapitore aveva agito a Dublin, nella Bay Area.

La polizia è risalita a Matthew Muller, arrestato l’8 giugno 2015 a South Lake Tahoe per la rapina e violazione di domicilio avvenuta a Dublin. Nell’auto rubata a lui collegata, gli agenti hanno trovato, tra diversi oggetti, anche un paio di occhiali simili a quelli che Huskins e Quinn hanno detto di essere stati costretti a indossare durante il rapimento.

Gli investigatori hanno anche stabilito che la cronologia del sistema di navigazione del veicolo conteneva un indirizzo di Huntington Beach (il luogo dove è riapparsa Denise dopo il rapimento).

Muller ha confessato di aver rapito Denise e attualmente sta scontando la sua pena detentiva di 40 anni.

Che fine hanno fatto Aaron e Denise

Ma cosa ne è dei protagonisti della serie All American Nightmare: Rapimento in California?

Denise Huskins e Aaron Quinn hanno citato in giudizio la città di Vallejo e il suo dipartimento di polizia per falsa detenzione, diffamazione, falso arresto e inflizione intenzionale di disagio emotivo e hanno raggiunto un accordo di 2,5 milioni di dollari nel 2018.

Nello stesso anno, si sono anche sposati, dando alla luce la piccola Olivia, due anni dopo, e Naomi nel 2022.

Dove vedere All American Nightmare: Rapimento in California

La docu-serie che racconta dell’incredibile storia del rapimento di Denise Huskins è stata pubblicata su Netflix il 17 gennaio 2024.

La serie è composta da soli 3 episodi, ricchi di suspense, tensione e mistero. Le recensioni, quasi tutte positive, la descrivono come una serie che coinvolge e tiene incollati allo schermo.