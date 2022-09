Potrebbe già esserci una data d'uscita per Andor 2, la nuova stagione della serie che si aggiunge con un discreto successo al vasto universo di StarWars.

Dopo averlo acquisito, la Disney ha fatto di Star Wars un grandissimo franchise e con l'avvento di Disney+ si può dire che non abbia mai lasciato a bocca asciutta i fan della saga, alimentandola con numerosi episodi collaterali e spin off incentrati sui personaggi più amati.

Ecco allora che appena pochi giorni fa ha fatto il suo debutto una nuova serie legata proprio a Star Wars. Si tratta di Andor disponibile sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino dal 21 settembre 2022 ed è piaciuta così tanto che in molti si sono chiesti quando uscirà Andor 2 e per questo abbiamo già una risposta.

Andor 2, quando esce e dove vederlo

Stando a quanto dichiarato dallo showrunner Tony Gilroy, si prospettano due anni di attesa tra riprese e post-produzione, prima di far uscire il prodotto finito. Va da sé che con tutta probabilità Andor 2 sarà pronto per l'autunno del 2024 con i nuovi 24 episodi.

Anche la seconda stagione di Andor, così come la prima, sarà disponibile per gli abbonati di Dinsey+! Se volete recuperare la serie e non siete iscritti alla piattaforma, allora questo è decisamente il momento di farlo.

Abbonarsi è semplicissimo e a soli 8,99 euro al mese potrete gustarvi non solo tutto ciò che riguarda Star Wars, ma anche tutti gli altri prodotti targati Disney, dai grandi classici ai nuovi film, documentari e tantissimo altro.

Il cast con gli attori principali, curiosità e alcune anticipazioni

Come si può intuire dal titolo, la serie è incentrata sul personaggio di Cassian Jeron Andor, un umano del pianeta Fest che durante le Guerre dei Cloni si unì come spia della Ribellione agli insurrezionalisti contro la Repubblica Galattica.

Lui è appunto il protagonista, ma nella serie che porta il suo nome i personaggi sono davvero tantissimi, quasi 200. Qui vediamo i principali e i loro interpreti partendo proprio da Andor, a cui presta il volto il messicano Diego Luna affiancato dall'inseparabile B2EMO, il suo droide.

Con lui nel cast anche Stellan Skarsgård che interpreta il capo delle spie contro l'impero Luthen Rael. L' attore svedese è il padre di Alexander, Gustaf e Bill Skarsgård, attori anche loro. Piccola curiosità, Bill inoltre, è stato un bravissimo Pennywise in It, il rifacimento del 2017 del film tratto dal celebre romanzo di Stephen King.

Fiona Shaw è Maarva Andor, madre del protagonista e Adria Arjona è invece Bix Caleen, la meccanica per cui Cassian prova dei sentimenti, ricambiati, ma bloccati dalle circostanze.

Completano il cast anche Denise Gough e Kyle Soller che interpretano rispettivamente Dedra Mero e Syril Karn, la prima è un supervisore dell'Imperial Security Bureau che segue le tracce di Cassian Andor con lo scopo di catturarlo, il secondo è invece un Vice Ispettore dalla moralità ambigua che all'inizio fa squadra con Andor.

Al momento abbiamo ancora pochissime anticipazioni su ciò che accadrà nei nuovi episodi considerando che si tratta ancora di una serie in divenire, ma sappiamo che la nuova stagione si ricollegherà a ciò che è accaduto in Rouge One, che ovviamente fa sempre parte del vastissimo universo (e scusate il gioco di parole) di quello che è Star Wars.