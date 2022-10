Anticipazioni House of the Dragon 1x 08: continua la furia dei draghi di Westeros. L’episodio andrà in onda nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre e l’ottava puntata del prequel della “serie madre” Game of Thrones si potrà guardare su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in Italia. Si tratta di una delle serie tv più amate del momento, che attinge dal romanzo “fuoco e Sangue” di George R. R. Martin, padre dello stesso Trono di Spade.

house of the dragons, PUBBLICATO: 2 ore fa

Anticipazioni House of the Dragon 1x 08: continua la furia dei draghi di Westeros. L’episodio andrà in onda nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre e l’ottava puntata del prequel della “serie madre” Game of Thrones si potrà guardare su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in Italia. Si tratta di una delle serie tv più amate del momento, che attinge dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R. R. Martin, padre dello stesso Trono di Spade.

Anticipazioni House of the Dragon 1×08, ecco cosa succede nell’ottavo episodio

Nell’ottavo episodio di House of the Dragons si fa un balzo in avanti nel tempo rispetto a quanto accaduto nella puntata precedente. Dopo la morte di Lady Laena Velaryon, bruciata viva dal suo drago Vhagar per un suo stesso ordine, la casa reale dei Targaryen al completo si riunisce a Driftmark per salutare un’ultima volta la bellissima figlia di Lord Corlys e Lady Rhaenys.

Ma come ogni faccenda familiare dei Targaryen, anche questa riunione non ha un epilogo felice. Aemon, infatti, dopo essersi impossessato del drago femmina Vhagar, che ricordiamo apparteneva a Laena, come sua nuova cavalcatura, ha un forte diverbio con le cugine Baela e Rhaena. La discussione si conclude con la perdita di un occhio di Aemon aggredito da Lucerys Velaryon, figlio di Rhaenyra, poiché aveva chiamato lui e suo fratello Jacaerys “bastardi”.

Ma non è finita qui, andiamo a scoprire le altre anticipazioni House of the Dragon 1×08.

Alicent contro Rhaenyra

Aemon e il suo occhio non sono di certo i protagonisti indiscussi dell’ottavo episodio, ma in questa puntata si assisterà al netto schieramento dei Verdi, seguaci di Alicent, e della fazione che sostiene la principessa Raenyra Targaryen e la sua ascesa al trono.

I verdi sono ormai sotto il comando della Regina Alicent e di suo padre Sir Otto Hightower e si contrappongono sempre più ai difensori della principessa ribelle. Alicent, infatti, ha ormai compreso di non poter fare affidamento sul vecchio marito, re Viserys nonché padre di Raenyra; ed è proprio a quest’ultima, che Viserys continua a dare supporto, in qualità di futura regina.

Tutto questo, per Alicent è uno sfregio, soprattutto rispetto al diritto di nascita del suo primogenito Aegon II, primo erede maschio del re che, per diritto dovrebbe essere l’erede legittimo al trono.

Dall’altra parte, invece, la principessa Rhaenyra capisce che non è più il momento di temporeggiare, ma è giunta l’ora di agire: per rafforzare la propria pretesa al trono, consapevole che i Velaryon saranno al loro fianco durante la guerra civile che scoppierà a breve, decide di prendere in marito il suo stesso zio Daemon Targaryen.

Anticipazioni House of the Dragon 1×08, dove e quando si può vedere

L’ottavo episodio di House of the Dragon andrà in onda contemporaneamente con HBO e HBO Max negli Stati Uniti, su Sky Atlantic alle ore 3 del mattino di lunedì 10 ottobre 2022. Si potrà vedere l’episodio in lingua originale e con i sottotitoli.

Possono vedere la puntata tutti coloro che dispongono di un abbonamento a Sky oppure a Now TV. Ricordiamo che l’episodio andrà in onda in replica lunedì 10 ottobre 2022 sempre su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata in italiano.

L’episodio settimanale, a partire dal 22 agosto, va in onda tutti i lunedì, sempre in inglese con sottotitoli, durante la serata.

Leggi anche: Le serie tv per ottobre 2022: tutte le nuove uscite dei colossi dello streaming

House of the Dragon 1×08, quando esce in italiano

Se non siete amanti delle serie tv in lingua originale e preferite aspettare l’ottavo episodio in lingua italiana, dovrete attendere fino al prossimo lunedì 17 ottobre, dopo le 21.15. Ogni lunedì, infatti, viene trasmesso alla stessa ora l’episodio della settimana precedente doppiato, mentre alle 22.15 parte la puntata in lingua originale e sottotitolata in italiano.

Se non volete guardare lo spin-off di Game Of Thrones su Sky, invece, potrete guardare l’ottavo episodio direttamente su Now Tv. La nuova puntata, infatti, sarà disponibile dalle ore 3 del mattino di ogni lunedì.

Un riassunto

Ricordiamo che la serie tv House of the Dragon va indietro nel tempo di ben 172 anni rispetto alla nascita della principessa Daenerys Targaryen ed esplora tutti gli eventi che sono all’origine della casata. Nello specifico, lo spin-off analizza gli eventi che sono passati alle cronache di Westeros come “La Danza dei Draghi”, nonché uno dei periodi più duri e sanguinosi della storia dei Targaryen, contrassegnato da lotte intestine.

La serie prende piede durante il regno di Viserys I, il re scelto per sedere sul Trono di Spade e governare su tutti e sette i regni. Viserys si dimostra consapevole delle responsabilità che comporta indossare la corona, e per questa ragione sa che non può lasciare che i suoi sudditi, ma soprattutto, i suoi nemici, pensino che il destino della casata Targaryen sia incerto.

Leggi anche: Netflix, le 5 Serie Tv sui Serial Killer più belle di tutti i tempi