Anticipazioni House of the Dragon 1×10. Il decimo episodio della serie tv spin-off di Game of Thrones andrà in onda nella notte tra domenica 23 e sabato 24 ottobre. Purtroppo, per gli amanti dei Targaryen c’è una brutta notizia: la decima puntata sarà l’ultima della prima stagione e, se il racconto seguirà il modello del Trono di Spade, dovremo aspettare un anno prima di rivedere i draghi.

house of the dragon, PUBBLICATO: 1 ora fa

Anticipazioni House of the Dragon 1×10. Il decimo episodio della serie tv spin-off di Game of Thrones andrà in onda nella notte tra domenica 23 e sabato 24 ottobre. Purtroppo, per gli amanti dei Targaryen c’è una brutta notizia: la decima puntata sarà l’ultima della prima stagione e, se il racconto seguirà il modello del Trono di Spade, dovremo aspettare un anno prima di rivedere i draghi.

Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni House of the Dragon 1×10, ma attenzione: di seguito saranno riportati spoilers quindi, a chi non volesse rovinarsi la sorpresa, consigliamo di non proseguire con la lettura dell’articolo.

Anticipazioni House of the Dragon 1×10 – The Black Queen

Il decimo e ultimo episodio della serie tv che vede come protagonisti i Targaryen e la loro casata, ambientato ben 172 anni prima rispetto alla nascita della principessa Daenerys, si intitola “The Black Queen”, La Regina Nera, in riferimento alla principessa Rhaenyra Targaryen, figlia di Re Viserys.

Re Viserys, prima di morire aveva stabilito che il suo successore sul Trono di Spade sarebbe stata proprio la figlia Rhaenyra, la sua primogenita. Tale decisione, però, era stata più volte contrastata dalla ex amica della principessa, nonché seconda moglie di Viserys, Alicent che aveva dato alla luce ben quattro figli:

Aegon II

Helaena

Aemond

Daeron

Ma dopo la morte del Re, il padre della regina Alicent, nonché consigliere dello stesso Viserys, ha deciso di non seguire le direttive del Re, scartando la principessa e primogenita Rhaenyra e incoronando al suo posto come Re dei Sette Regni il nipote, Aegon II.

Mentre ad Approdo del Re si celebrano i festeggiamenti per il nuovo sovrano, a Roccia del Drago Rhaenyra viene incoronata dallo zio e marito Daemon Targaryen Regina.

Andiamo a scoprire insieme altre anticipazioni House of the Dragon 1×10.

The Black Queen

Perché Rhaenyra è soprannominata The Black Queen? La motivazione è molto semplice: si tratta dello schieramento tra i fedelissimi di Rhaenyra e Viserys contro i seguaci di Alicent, Ser Otto Hightower e il primogenito Aegon II. I primi, infatti, vengono chiamati Neri, mentre i secondi Verdi.

I due colori sono stati scelti in riferimento agli abiti indossati rispettivamente da Rhaenyra - il nero e il rosso, accostamenti della casa dei Targaryen - e Alicent.

Anticipazioni House of the Dragon 1×10: la primogenita del Re Viserys decide di rivendicare quanto le spetta e scende in battaglia contro la fazione opposta, per detronizzare l’usurpatore Aegon II e riprendersi il Trono di Spade. Parte così la battaglia tra fratellastri: il vincitore siederà sul trono e governerà Westeros.

Anticipazioni House of the Dragon 1×10: Alicent e la profezia

Nel decimo episodio la regina, nonché ex amica della Regina Nera, travisa le parole dette dal marito nei suoi ultimi giorni di vita che, nel delirio della malattia, aveva parlato della Profezia del Principe che fu promesso. Nel suo delirio venne menzionato il nome di Aegon, ma mentre il Re si riferiva a Aegon il Conquistatore, Alicent intese il suo primogenito.

Ecco perché la Regina Verde deciderà di far sedere il suo primo figlio Aegon II sul Trono di Spade per governare Westeros, eliminando dalla linea di successione Rhaenyra. Ricordiamo che la profezia viene già raccontata alla Principessa Targaryen nel primo episodio.

Leggi anche: House of the dragon: ecco cos'è il canto del fuoco e del ghiaccio, la profezia di Aegon

Ecco cosa accade nell’ultimo episodio di HOTD

Nel decimo e ultimo episodio del prequel di Game Of Thrones, la Regina Nera dovrà fare i conti con un brutto tradimento: Alicent seguirà i consigli del padre e incoronerà suo figlio Aegon II, proprio quando lei e Rhaenyra stavano per riconciliarsi portando la pace nel regno.

I due amanti Daemon e Rhaenyra si vorranno così vendicare per l'oltraggio subito e insieme giureranno vendetta ai Verdi, gli Hightower, e a coloro che hanno cospirato alle spalle della famiglia Targaryen, nonché della vera erede al trono.

Anche la Principessa Rhaenys si schiera dalla parte di Rhaenyra e Daemon e interrompe l'incoronazione di Aegon II arrivando a bordo di Meleys la Regina Rossa, la sua draga.

House of the Dragon 1×10 ecco quando esce e come vedere l’episodio

L’ultimo episodio di House of the Dragon uscirà nella notte fra il 23 e il 24 ottobre 2022 a partire dalle ore 3. Si potrà osservare la decima puntata su Sky Atlantic in versione originale e sottotitolata, oppure su potrà attendere la puntata seguente sempre su Now Tv che la trasmetterà in contemporanea con HBO e HBO Max negli USA.

Per la replica dell’ultimo episodio, occorrerà aspettare le 22.15 del 24 ottobre (il prossimo lunedì) su Sky Atlantic, mentre per la versione in lingua italiana il 31 ottobre 2022.

Della seconda stagione, per ora, non ci sono notizie anche se è molto probabile che gli appassionati della serie tv, che prende spunto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R. R. Martin, padre anche di Game of Thrones, dovranno attendere fino all’autunno 2023.

Leggi anche: Dahmer, la serie tv su Netflix ti ha conquistato? Ecco altri 7 titoli crime scelti per te